Nameless, entusiasmo sotto la pioggia: oggi il gran finale con Fisher

Tony Pitony e John Summit accendono il Nameless; tutti pronti all’ultimo atto con Fisher

Tra gli artisti di oggi, ci saranno anche Clara e Sarah Toscano

LECCO – Un’atmosfera elettrica ma già velata di nostalgia quella di ieri sera, domenica 31 maggio: ci stiamo avvicinando alla fine del Nameless Festival.

Oggi, lunedì 1 giugno, sarà infatti la terza e ultima giornata di questo Nameless tutto lecchese, che a detta di molti “sta durando davvero troppo poco”.

Non è bastata la pioggia infatti a fermare l’energia travolgente che in questi giorni pervade la città: anche ieri migliaia di persone si sono scatenate a ritmo di musica, dal primo pomeriggio fino a dopo il tramonto.

Bit dopo bit, si è così conclusa anche la seconda giornata di Festival, con un bilancio forse non all’altezza della precedente, più affollata per la presenza del dj Calvin Harris, ma comunque di tutto rispetto.

L’evento sembra reggere: molta affluenza anche ieri, infatti, nonostante le condizioni meteo incerte. Tra gli headliner della serata, Tony Pitony, che si è esibito all’Arena Garnier Fructis, emozionando e divertendo il pubblico con la sua inconfondibile ironia, e facendo cantare i più giovani dopo le altrettanto attese esibizioni di Bello Figo e Diss Gacha.

Grande successo anche al Main Stage per i dj set di HALŌ e Pendulum, che hanno scaldato la folla prima del big della serata, John Summit.

Un’ora di concerto, fuochi d’artificio, e balli sotto la pioggia: Summit non ha deluso le aspettative, scatenando il pubblico e creando un’atmosfera di spensieratezza e puro divertimento. Come ha detto una ragazza: “Correre nel prato e saltare a ritmo di musica? Ci voleva proprio, rifacciamolo anche domani!”.

Sempre vivida l’emozione, mano a mano che ci avviciniamo al gran finale. Oggi, infatti, ci si aspetta un’affluenza ancora maggiore rispetto a quella di ieri.

Il Pagante, Clara e Sarah Toscano si esibiranno durante la giornata, con Toscano che chiuderà le danze all’Arena Garnier Fructis.

Sembra però essere il DJ australiano Fisher l’artista più atteso di oggi. Si esibirà per ultimo, dalle 22.30, sul Main Stage, prima dei fuochi d’artificio finali, che chiuderanno un’edizione ambiziosa, che è tornata alle origini per poter puntare ancora più in là di prima.

Galleria fotografica di Cristian Borelli