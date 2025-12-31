Nameless Festival e Nameless Winter Edition: svelate le prime line up

Dal 30 maggio al 1° giugno a Lecco e il 14-15 febbraio a Barzio

L’edizione estiva porterà al Bione di Lecco due headliner d’eccezione come Calvin Harris e Fisher, mentre l’inverno di Barzio accoglierà Axwell e Gigi D’Agostino

LECCO/BARZIO – Prende sempre più corpo l’edizione 2026 di NAMELESS FESTIVAL, che dal 30 maggio al 1° giugno tornerà a far vibrare la nuova location del Bione a Lecco, affiancata dall’attesissima NAMELESS WINTER EDITION in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio. Due appuntamenti distinti ma complementari, pensati per raccontare l’anima poliedrica di uno dei festival elettronici più rilevanti del panorama europeo.

A guidare la line up estiva saranno Calvin Harris, che torna finalmente in Italia dopo 13 anni di assenza, e Fisher, figura centrale della musica elettronica contemporanea. L’artista australiano, forte di oltre mezzo miliardo di stream, una nomination ai Grammy e set nei più grandi festival e club del mondo, si conferma uno dei nomi più influenti della scena globale. Accanto a loro, una selezione che guarda alle nuove traiettorie dell’elettronica e del bass music: Svdden Death, Goodboys, Ray Volpe e Tony Pitony, pronti a completare un cartellone che promette energia e varietà.

La proposta invernale nasce invece con l’obiettivo dichiarato di offrire un’esperienza più intima e immersiva, capace di riportare il focus sulle radici elettroniche del festival. A Barzio saliranno sul palco due autentiche icone: Axwell, protagonista assoluto della scena dance mondiale, e Gigi D’Agostino, simbolo intramontabile della dance italiana nel mondo. A completare la line up invernale anche Automhate, Merk & Kremont, Zomboy ed Edmmaro, per due giorni che uniranno potenza sonora e atmosfera montana.

Sul fronte delle collaborazioni, NAMELESS FESTIVAL conferma la propria vocazione internazionale annunciando la partnership con gli stage hosts di Monstercat. Dopo il successo dello scorso anno, viene inoltre rinnovata anche per l’edizione 2026 la collaborazione con Worried About Henry, che prenderà possesso di uno dei palchi in una delle tre giornate del festival, portando il suo inconfondibile approccio alla drum and bass.

Ad anticipare l’edizione estiva sarà la Lake Como Music Week, in programma dal 26 maggio al 1° giugno: una settimana di attività, side events, showcase e talk diffusi sul territorio di Lecco e non solo. Un progetto che rafforza il legame tra il festival e il paesaggio del Lago di Como, trasformando la città e i suoi luoghi simbolo in un ecosistema culturale vivo e condiviso.

A conferma dell’attenzione mediatica e del respiro nazionale dell’evento, Radio 105 sarà radio ufficiale di NAMELESS FESTIVAL.

Info e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale: namelessfestival.it. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti di biglietteria autorizzati e non presenti nei comunicati ufficiali.