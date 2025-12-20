Nasce la nuova “Silea App”, i servizi del tuo Comune a portata di smartphone

Raccolta rifiuti e sostenibilità: uno strumento più semplice e immediato

La precedente applicazione “Differenziati” verrà dismessa e non più aggiornata

LECCO – Uno strumento nuovo per conoscere tutti i servizi ambientali, più semplice, più immediato e più vicino alle persone. Silea, la società lombarda dell’economia circolare, presenta ufficialmente SILEA APP, la nuova applicazione gratuita pensata per accompagnare i cittadini di tutti i 91 Comuni serviti nella gestione quotidiana della raccolta rifiuti e nella cura del territorio.

SILEA APP non è solo un’applicazione informativa, ma un vero e proprio strumento interattivo su misura che racchiude tutte le informazioni in un’unica interfaccia digitale. SILEA APP nasce con l’obiettivo di rendere più facile la quotidianità: sapere quando esporre i rifiuti, come differenziarli correttamente, dove trovare le EcoIsole o i distributori automatici di sacchi più vicini, effettuare segnalazioni, prenotare i ritiri a domicilio e restare sempre aggiornati su eventuali variazioni del servizio.

All’interno dell’app ogni utente può, infatti, consultare il calendario delle raccolte differenziate del proprio Comune, ricevere notifiche automatiche e promemoria dedicati ai giorni di esposizione, verificare gli orari di apertura dei centri di raccolta e conoscere con esattezza quali rifiuti vi possono essere conferiti. La sezione “Dove lo butto?” diventa una guida pratica e immediata per evitare errori, mentre la mappa interattiva consente di localizzare sul territorio i distributori automatici di sacchi, le EcoIsole informatizzate, i contenitori stradali e i servizi itineranti.

“Non ci siamo limitati a rinnovare la vecchia app “Differenziati”: la nuova applicazione è piuttosto un nuovo canale di dialogo con i cittadini, semplice, intuitivo e immediato, ricco di funzionalità e di informazioni utili. Ogni centro di raccolta, ogni distributore, ogni singola ecoisola e ogni contenitore stradale è stato georeferenziato: i cittadini potranno così comodamente conoscere tutti i servizi Silea nelle vicinanze”, spiega la Presidente di Silea Francesca Rota.

Silea invita tutti i cittadini a scaricare gratuitamente la nuova SILEA APP dagli store ufficiali. La precedente applicazione “Differenziati” verrà dismessa e non più aggiornata. Per continuare a ricevere comunicazioni, notifiche e informazioni utili, è quindi necessario effettuare il passaggio alla nuova app. Un gesto semplice, come un download, può fare la differenza nel quotidiano: meno dubbi, meno errori, più attenzione per l’ambiente.