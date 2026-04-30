NaviBus Lecco–Bellagio: dal 1° maggio biglietto unico tra autobus e battelli

Accordo tra Linee Lecco e Navigazione Laghi: nasce il servizio intermodale per turisti e residenti sul Lago di Como

Un unico biglietto per viaggiare tra Lecco e Bellagio combinando autobus e navigazione lacustre

LECCO – A partire dal 1° maggio sarà possibile viaggiare con un biglietto unico da Lecco a Bellagio utilizzando autobus e battelli, grazie al nuovo servizio “NaviBus – Navigando per Lecco”.

L’accordo è stato siglato tra Linee Lecco e Navigazione Laghi, sotto il coordinamento della Provincia di Lecco e dell’Agenzia TPL CO-LC-VA, con l’obiettivo di potenziare la mobilità intermodale sul territorio e migliorare il collegamento tra le principali località del Lago di Como.

Il servizio è pensato sia per i residenti sia per i numerosi turisti che ogni anno visitano il territorio lecchese, con l’intento di valorizzare la mobilità sostenibile e ridurre il traffico veicolare, offrendo al tempo stesso un’alternativa panoramica di trasporto.

I biglietti saranno disponibili presso l’Infopoint in Piazza XX Settembre a Lecco, di fronte all’imbarcadero, con le seguenti tariffe: 11 euro per il biglietto adulto andata e ritorno e 8,20 euro per i ragazzi.

Una volta acquistato il titolo di viaggio, sarà possibile combinare liberamente autobus e battelli per l’intero percorso di andata e ritorno. È inoltre in fase di studio l’estensione del servizio alle sotto-tratte e l’ampliamento dei punti vendita per rendere l’offerta sempre più accessibile.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che mette al centro l’utente”, ha dichiarato il Direttore Navigazione Lago di Como Giuseppe Mafale, sottolineando come il progetto rappresenti un modello di efficienza territoriale e mobilità sostenibile.

Per Linee Lecco la presidente Agnese Massaro ha evidenziato come l’intesa confermi la strategia verso una mobilità sempre più integrata.

La Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e il Vicepresidente e Consigliere delegato a Infrastrutture, Viabilità, Trasporti e Mobilità Mattia Micheli sottolineano come il potenziamento del servizio NaviBus sia il risultato del lavoro del Tavolo tecnico della mobilità e del trasporto pubblico locale, fortemente voluto dalla Provincia di Lecco per coordinare tutti i soggetti coinvolti, tra cui Agenzia TPL, Trenord, Navigazione Laghi e Camera di Commercio Como-Lecco, che hanno contribuito a questo importante momento di confronto e sintesi. “I principi e il metodo di lavoro su cui si fonda il Tavolo tecnico consentono di sviluppare un sistema di mobilità integrata e sostenibile e i dati positivi relativi ai servizi integrati introdotti in via sperimentale negli ultimi anni dimostrano che siamo sulla strada giusta. Abbiamo in cantiere altre novità, in particolare per la sponda occidentale del ramo lecchese del Lago di Como, raccogliendo le esigenze dei Comuni di Malgrate, Valmadrera e Oliveto Lario, che presenteremo insieme ai Comuni coinvolti verso metà maggio”.

“Il lavoro svolto da Linee Lecco e Navigazione – ha dichiarato il vicesindaco di Valmadrera Raffaella Brioni – è sicuramente di livello e dimostra l’impegno continuo da parte loro di trovare soluzioni migliorative per il trasporto pubblico. Proprio perché questo lavoro è mirato a migliorare e a trovare soluzioni, ritengo che il coinvolgimento delle amministrazioni comunali possa essere di aiuto per affinarlo ancora di più. È compito di noi amministratori dare la possibilità a chi vive il territorio di conoscere tutte le possibilità di trasporto pubblico presenti incentivandolo con una comunicazione mirata e accattivante a tutti gli operatori turistici e ai cittadini. Sicuramente il tavolo di lavoro è il punto di partenza di una rete che si espanderà sulla nostra provincia dando informazioni precise e utili a chi avrà voglia di vivere i nostri luoghi”.