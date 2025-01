Nel 2025 Auser Lecco ospita due studenti francesi per un tirocinio

Gli studenti frequentano un corso di supporto all’azione manageriale

“Dedicare il proprio tempo alle altre persone può produrre positive acquisizioni di competenze e ricchezza interiore”

LECCO – Due studenti francesi, Corentin Vlaminck e Ugo Bachet, che frequentano un corso post maturità presso il campus universitario del gruppo Tezenas du Montcel a Saint Etienne in Francia, raggiungeranno Auser Lecco per un’esperienza di tirocinio e contemporaneamente di volontariato nel 2025. Gli studenti frequentano un corso di supporto all’azione manageriale presso la loro università e si uniranno ad Auser attraverso il contratto di mobilità Erasmus+. Rimarranno a Lecco alcuni mesi, il primo studente sarà in Auser da gennaio e il secondo da maggio.

Auser Lecco è stata contattata dal loro istituto attraverso i docenti, che hanno chiesto la disponibilità all’associazione. Durante i loro anni di studio infatti i ragazzi devono svolgere almeno 14 settimane di stage in Francia e all’estero per convalidare il loro diploma. E quale realtà migliore di un’associazione di volontariato strutturata come Auser, che potrà di certo affidare delle missioni interessanti agli studenti come l’aiuto alle persone anziane, e contemporaneamente, permettere loro di applicare materie come il diritto, l’economia, il management, le lingue, la cultura generale, l’uso di strumenti digitali e la progettazione.

Per Auser, che già ospita tutti gli anni durante l’anno scolastico molti giovani degli istituti superiori del territorio lecchese, attraverso i PTCO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento), tirocini e stage, è la dimostrazione che il mondo del volontariato strutturato è una opportunità di crescita importante per i giovani. Qui si confrontano anziani volontari e giovani studenti, la pratica concreta della intergenerazionalità. Da Auser i giovani incontrano la concretezza della vita quotidiana, la solidarietà praticata verso gli altri, l’inclusione e l’aiuto verso i più fragili.

“In Auser questi giovani portano le loro competenze e le loro aspirazioni, che fanno crescere la nostra associazione innovandola continuamente, affinché possa stare al passo con la domanda di aiuto che viene dalle persone anziane e fragili della comunità – ha detto Claudio Dossi presidente di Auser provinciale Lecco -. E’ la prima volta che riceviamo una richiesta dall’estero e ne siamo felici, poiché questo dimostra che il dedicare il proprio tempo alle altre persone, anche durante gli studi, può produrre positive acquisizioni di competenze e ricchezza interiore, che i ragazzi potranno portare con loro durante il percorso della vita”.