Nel lecchese riprende il progetto ‘Sulle ali dei rondoni’ : “Colonie a rischio”

Censire colonie nel tentativo di preservarle, questo l’obbiettivo degli organizzatori

Tutto pronto per l’avvio della seconda edizione

VARENNA – Volontari del CROS Varenna, LIPU, Legambiente Lecco, WWF Lecco e Associazione del Monte di Brianza torneranno a visitare città e paesi della provincia di Lecco con il binocolo agli occhi. Infatti, è stata confermata la seconda stagione del progetto “Sulle ali dei rondoni” che dopo un periodo di pausa, ricomincia il suo percorso. L’obbiettivo è quello di verificare le colonie di rondoni già precedentemente censite e di trovarne di nuove nel tentativo di preservarle.

La prima edizione, svolta nel 2023, ha portato alla raccolta di statistiche interessanti. Infatti, sono state censite 142 colonie di rondone comune, più altre 11 di rondone maggiore. Il paese che ne ospita di più è Lecco (con 31 colonie), seguito da Mandello del Lario (19), Bellano (8), Dervio (6), Varenna (5), Abbadia Lariana (4), Calolziocorte (4), Lierna (4), Galbiate (3), Merate (3). Ad ospitare invece le colonie decisamente più rare, cioè quelle di rondone maggiore, sono i comuni di Barzago (2), Calco, Cernusco Lombardone, Mandello del Lario (2), Molteno, Nibionno, S. Maria Hoè e Valmadrera (2).

“Analizzando la statistica inerente alla sicurezza emerge come il 45% delle colonie di rondoni maggiore e il 10% di quelle comune siano in uno stato di minaccia, cioè poste in edifici che necessiterebbero interventi di restauro. – fanno sapere i volontari – Per questo negli ultimi decenni i rondoni sono in declino, inquanto sono sempre meno gli edifici idonei ad ospitarli e spesso la ristrutturazione non contempla la salvaguardia dei loro siti di nidificazione. Per questo censire le colonie servirà a preservarle, ed è proprio questo l’obbiettivo che si pongono i volontari del CROS Varenna”.

Per maggiori informazioni, consultare www.monumentivivi.it oppure scrivere a crosrondoni@gmail.com