Nel segno della continuità il 25° Convivio Associazione Cuochi di Lecco e Provincia

Premiati con il Cocorum i cuochi Maria Raffaella Fattori, Lenzo Tindaro e Carlo Albani

Sempre più iscritti all’associazione che quest’anno ha raggiunto quota 115

ANNONE BRIANZA – Grande serata, lunedì, per l’associazione Associazione Cuochi di Lecco e Provincia presso l’Antico Borgo di Annone Brianza, location scelta per il 25° Convivio del sodalizio guidato dallo chef Vincenzo Di Bella.

Un appuntamento tradizionale, che ha permesso all’Associazione Cuochi di fare un bilancio dell’anno 2019 e di annunciare il programma per il 2020.

“Un anno positivo – ha esordito il presidente Di Bella riconfermato alla carica per il prossimo quadriennio – abbiamo aumentato il numero degli iscritti toccando quota 115 grazie anche all’adesione di una cinquantina di allievi. Tante le iniziative che abbiamo promosso nel 2019, dai corsi per professionisti di panificazione e pasticceria, alle visite ad aziende di nicchia come la Bedogni di Landriano e il caseificio Gennari di Collecchio produttore di Parmigiano Reggiano dop. E ancora il concorso ‘4 Allievi per 4 Piatti” che ha visto l’adesione dei quattro istituti alberghieri provinciali: Cfpa Casargo, Cfp Aldo Moro di Valmadrera, Istituto Fumagalli di Casatenovo e l’Ente di Formazione Professionale L. Clerici di Merate. Tra le diverse iniziative, il 15 Ottobre abbiamo organizzato una cena di beneficenza con il ricavato in parte devoluto a sostegno della nostra adozione a distanza che abbiamo ormai da molti e in parte a beneficenza dei frati cappuccini di Lecco”.

Guardando all’anno nuovo, il presidente si dice ottimista: “L’auspicio è quello di continuare con questo trend per quanto riguarda le iscrizioni, mentre è in fase di definizione il programma delle iniziative 2020. Possiamo già confermare l’organizzazione di altri corsi per professionisti, come quello di pasticceria per paste lievitate e il concorso ‘4 Allievi per 4 Piatti’ che giunge alla sua 5^ edizione. Non mancheranno le visite alle aziende, già confermata quella alla Coltelleria Sanielli di Premana”.

Durante la serata sono state assegnate, in presenza dello chef Carlo Cranchi presidente uscente dell’Unione Cuochi Regione Lombardia e Senatore a vita della Federazione Italiana Cuochi, tre onorificenze ad altrettanti cuochi: Maria Raffaella Fattori, Lenzo Tindaro e Carlo Albani per aver raggiunto e superato i 25 anni di esperienza ad essere associati da almeno 5 anni alla Federazione Cuochi. A loro è stato consegnato il Cocorum.

Premio speciale anche al consigliere Antonio Dell’Oro, pasticcere e attuale campione del mondo nonché componente della Nazionale Italiana che prenderà parte nel 2020 al Global Pastry Chef Challenge che si terrà in Russia.

L’occasione è servita anche per festeggiare lo studente Matteo Villa, dell’istituto Cfp Aldo Moro di Valmadrera, vincitore del concorso “4 Allievi per 4 Piatti” edizione 2019 con il dessert “Mela d’Oro”. A memoria di questa edizione l’Associazione Cuochi ha voluto realizzare un calendario con le foto dei migliori piatti realizzati dagli alunni che hanno preso parte al concorso.

Quindi, spazio anche per un breve ricordo al compianto Felice Famularo, recentemente scomparso, socio dell’associazione nella quale ricoprì anche l’incarico di presidente e consigliere.

Serata che è poi continuata con i ringraziamenti, “doverosi” ha sottolineato il presidente Di Bella agli nostri sponsor “che ci sostengono e ci permettono di lavorare al meglio”. Sono stati quindi chiamati per la consegna di un presente: Marco d’Oggiono Prosciutti, Carozzi, Coltelleria Sanelli, Spe.Al, Amoretti, Grigna Beef, Colombo Mario, Centrolariano, Supermacelleria Ratti, Cover Grandi Cucin e Cantine Volpi.

Una serata partecipata che ha visto la presenza di numerosi cuochi associati e simpatizzanti, alla quale hanno preso parte anche i direttori degli Istituti Alberghieri di Valmadrera Cfp Aldo Moro e Cfpa di Casargo, rispettivamente dottor Marco Anghileri e dottor Mauro Cimino.

Direttivo Associazione Cuochi di Lecco e Provincia (2019 – 2023)

Presidente: Vincendo di Bella

Vice presidente: Claudio Prandi

Segretario: Massimo Venuti

Tesorerie: Alessandro Panzeri

Consiglieri: Ferruccio Castelli, Giampiero Galbusera, Anna Maria schettini, Mario Bianchin, Beatrice Bergamini, Antonio Dell’Oro, Mirko Ravasi, Giovanni Cantoni, Remo Pigazzini, Lenzo Tindaro.

