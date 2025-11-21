Neve a bassa quota nel Lecchese: colline e montagne imbiancate

Dalle prime ore del mattino ha cominciato a nevicare a partire dai 400 metri di altezza

Neve in Valsassina, in Valle San Martino e sul Monte di Brianza. Ma fiocchi sono caduti anche in città a Merate

LECCO – Come previsto dai meteorologi la neve ha accompagnato il brusco calo delle temperature di queste ultime ore. Dalle prime ore del mattino ha cominciato a nevicare anche a quote relativamente basse, a partire dai 400/500 metri di altezza.

Neve sulle colline e sui rilievi della Valle San Martino (in pagina alcune foto di Monte Marenzo scattate da Angelo Fontana), imbiancata anche la Valsassina dove si registrano gli accumuli più consistenti. Proprio in Valsassina, sulla strada che unisce Balisio a Cremeno, si è verificata qualche criticità a causa di alcune auto rimaste bloccate in salita (sul posto era presente la Polizia).

Fiocchi copiosi sono caduti anche sui rilievi del Monte di Brianza (in pagina il video della neve ad Aizzurro, frazione di Airuno e a Campsirago, frazione di Colle Brianza). Fiocchi che, con il passare della mattinata, sono scesi anche in pianura imbiancando la città di Merate e tutte le campagne circostanti. Neve anche sulla Statale 36 al confine tra Lecchese e Monzese, non si registrano particolari disagi.

Sempre in tarda mattinata la neve ha cominciato a cadere anche nella città di Lecco. Come al solito la neve ha portato con sé immagini suggestive, ma dal primo pomeriggio le precipitazioni andranno ad esaurirsi anche se il cielo rimarrà nuvoloso.

Galleria fotografica (in aggiornamento)

1 di 27

I video

Neve a Aizzurro (frazione di Airuno)

Neve a Campsirago

Neve a Introbio

Neve a Lecco