Nido Archimede, taglio del nastro a Santo Stefano: una “nuova casa” per i più piccoli

Dopo le peripezie seguite all’incendio del 18 giugno è ufficialmente iniziata l’attività presso il terzo nido comunale della città

Il sindaco: “Felici di aver garantito continuità alle famiglie”

LECCO – Un nuovo inizio, dopo mesi segnati dall’imprevisto e dalla necessità di trovare in tempi rapidi una soluzione per garantire alle famiglie il servizio promesso. Questa mattina, giovedì 1 ottobre, è stata inaugurata l’attività didattica del Nido Archimede, il terzo nido comunale di Lecco, che ha trovato casa negli spazi ricavati accanto alla scuola dell’infanzia Santo Stefano, con ingresso dedicato da via Bersaglio.

Accolti nella nuova realtà i primi 13 bambini, accompagnati dalle loro famiglie per l’avvio dell’inserimento. Il numero è destinato a crescere nelle prossime settimane: entro la fine di novembre saranno infatti 24 i bambini accolti nella struttura.

È stato un momento particolarmente atteso e sentito, soprattutto considerando il percorso che ha portato all’apertura. La sede originariamente prevista per il Nido Archimede era quella di Bonacina, dove era in corso la realizzazione di una nuova struttura finanziata con fondi PNRR. Il 18 giugno scorso un incendio ha gravemente compromesso il cantiere, rendendo impossibile rispettare i tempi previsti per l’avvio del servizio.

Da quel momento Comune, amministrazione e uffici si sono messi al lavoro per individuare un’alternativa che permettesse di non lasciare senza risposta le famiglie che avevano scelto il nido comunale. Dopo diverse valutazioni, la soluzione è stata individuata negli spazi della scuola dell’infanzia Santo Stefano, dando vita di fatto a un polo 0-6.

Sono stati necessari alcuni interventi di adeguamento per rendere gli ambienti funzionali alla nuova destinazione, mentre gli arredi sono quelli già acquistati per la struttura di Bonacina. A disposizione dei piccoli c’è anche un ampio spazio verde esterno, pensato come un’importante estensione degli ambienti educativi e dove i bambini potranno trascorrere parte delle loro giornate esplorando anche gli spazi all’aperto.

Il nuovo nido può contare inoltre su educatrici con esperienza, già operative nei servizi comunali di Pescarenico e San Giovanni, e sull’organizzazione e il coordinamento condiviso dei tre nidi cittadini. Un avvio che, come ricordato nei giorni scorsi, vede nella mensa l’unico aspetto ancora da perfezionare: inizialmente i pasti saranno preparati all’esterno e consegnati direttamente alla struttura.

Alla mattinata hanno partecipato il sindaco Filippo Boscagli, l’assessore al Welfare Emilio Minuzzo, l’assessore Alessandra Rota, le coordinatrici dei tre nidi comunali e i responsabili degli uffici che hanno seguito l’iter per arrivare all’apertura. “Per noi la priorità è stata quella di garantire il servizio e la qualità che contraddistingue i nostri nidi comunali alle famiglie – hanno ricordato il sindaco Boscagli e l’assessore Minuzzo – crediamo sia stata fatta una scelta di buonsenso, inoltre abbiamo dato vita ad un nuovo pollo 0-6 anni che, siamo certi, sarà fruitissimo dai cittadini. Buon inizio a tutti”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla coordinatrice del Nido Archimede, Erika Arrigoni, che ha sottolineato il significato più ampio del servizio educativo: “Qui lavoriamo con cura, cura per le famiglie, per i bambini, rispettando le individualità ma mettendo al centro un lavoro di gruppo importante. Siamo contenti di poter accogliere nuovi bimbi e di iniziare insieme questo percorso, nonostante le fatiche, ci siamo riusciti. Grazie a tutti”.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione i presenti hanno potuto visitare la struttura e gli spazi riqualificati per ospitare i più piccoli.

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