Nido di Bonacina, serviranno 150 mila euro in più per completarlo

Svolte le perizie: per ultimare l’opera serviranno più fondi

Il sindaco Gattinoni: “L’asilo si farà, confidiamo di rispettare i tempi del PNRR”

LECCO – Le acque sembrano finalmente smuoversi per il progetto riguardante la ricostruzione dell’asilo nido di via Timavo. Come già comunicato dal sindaco Gattinoni è stata individuata un’azienda appaltatrice per portare a termine i lavori, in seguito alla risoluzione del contratto con la precedente.

Durante il consiglio comunale del 22 dicembre, il consigliere Giovanni Tagliaferri (OPL) ha chiesto aggiornamenti in merito agli eventuali costi aggiuntivi preventivati e ai tempi previsti per il completamento dei lavori.

In risposta, il sindaco ha dichiarato: “Domani (martedì per chi legge, ndr) andrà in giunta la variante progettuale stilata per consentire la conclusione dei lavori. Parte dallo stato dell’arte e contempla tutte le perizie fatte per capire quanto costerà finire i lavori. Inutile dirlo, nell’ultimo anno ci sono stati degli aumenti e noi abbiamo l’obbligo di applicare i listini pubblici. Oltre ai 100 mila euro già stanziati, si stimano saranno necessari altri 150.000 euro. I lavori saranno completati entro giugno 2026 per rispettare i tempi previsti dal PNRR”.