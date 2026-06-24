Nido di Bonacina, sospese temporaneamente le nuove iscrizioni

Il provvedimento del Comune dopo l’incendio dello scorso 18 giugno

LECCO – Il Comune di Lecco ha sospeso le iscrizioni all’asilo nido ‘Archimede’ di Bonacina, gravemente danneggiato da un incendio divampato lo scorso giovedì. In attesa della relazione dei Vigili del Fuoco che darà un quadro completo dei danni subiti dalla struttura, al momento non è possibile procedere con gli interventi necessari alla riapertura né dare delle tempistiche certe.

Il provvedimento di sospensione delle iscrizioni è stato firmato ieri dalla dirigente competente, che ha richiamato la presenza “di una situazione riconducibile a cause di forza maggiore, imprevedibili e non imputabili all’amministrazione”. Una condizione che, di fatto, rende impossibile rispettare le tempistiche originariamente previste per l’avvio del servizio, il 1° ottobre.

Alla base della decisione, si legge nel testo della determina, anche “la necessità di evitare l’insorgere di aspettative non realistiche nelle famiglie, che potrebbero trovarsi a rinunciare ad altre soluzioni in attesa di un servizio che, allo stato attuale, non ha una data certa di attivazione”.

Nel frattempo, l’attenzione del Comune si concentra sulle 15 famiglie già iscritte, per le quali si sta lavorando a soluzioni alternative in vista dell’avvio dell’anno educativo.