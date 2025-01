Noleggio con conducente, due nuove licenze disponibili

Approvato lo schema di bando pubblico per il rilascio di 2 autorizzazioni

A breve online il bando di pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni

LECCO – Nel corso della seduta odierna, la Giunta comunale di Lecco ha approvato lo schema di bando pubblico per il rilascio di 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (altrimenti noto come noleggio con conducente), che andranno a ripristinare il contingente assegnato al Comune di Lecco, pari a 25 unità, per un’attività attualmente esercitata da 23 autorizzati.

“Rimettiamo in circolo due nuove licenze Ncc – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – per rinforzare il servizio pubblico con particolare attenzione al trasporto non di linea. È un piccolo tassello in un tema molto più ampio che richiederà certamente altri interventi, coinvolgendo in particolare i taxi, per rendere sempre più adeguata l’accoglienza e la mobilità dei turisti in arrivo in città”.

Per servizio di trasporto pubblico non di linea si intende il trasporto collettivo o individuale di persone a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Il bando definisce i requisiti e le modalità di partecipazione, i titoli di preferenza, la formazione della graduatoria e le modalità rilascio delle due autorizzazioni messe a concorso.