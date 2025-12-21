Laorca, via libera al progetto di riqualifica dello storico cimitero

cimitero di laorca
La scalinata del cimitero di Laorca

Il Comune stanzia 40 mila euro per il primo lotto di lavori che interesserà il sagrato della chiesetta di San Giovanni ai Morti

Il cimitero è un vero e proprio monumento

LECCO – La Giunta comunale ha approvato il progetto di valorizzazione del Complesso Cimiteriale e Monumentale di Laorca, riconoscendone l’elevato valore paesaggistico, storico e monumentale (il camposanto è inserito nella European Cemeteries Route, la via Europea dei cimiteri significativi, ndr).

L’intervento, considerato un vero e proprio unicum per le sue caratteristiche geologiche e architettoniche, punta alla conservazione e alla riqualificazione di un’area di grande rilevanza per la comunità, purtroppo però segnata da una serie di annosi problemi strutturali: non solo la scalinata e il muro, dove le radici di un vecchio platano, crescendo, stanno demolendo il muro di contenimento del primo terrazzo, ma anche altre aree del camposanto, dalla storica e suggestiva chiesetta di San Giovanni ai Morti, al complesso di grotte che circonda il cimitero, fino al magnifico belvedere della Madonna di Louders.

Il progetto di riqualifica è stato presentato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, attraverso il Fondo della Comunità di Laorca e Malavedo, ed è il risultato di un percorso condiviso con il Comune di Lecco e il Politecnico, maturato dopo diversi incontri con l’area tecnica comunale. L’intero piano di intervento prevede un investimento complessivo superiore ai 500 mila euro e sarà realizzato per lotti funzionali, in considerazione della complessità del sito e della pluralità dei soggetti coinvolti.

Il complesso, infatti, non è interamente di proprietà comunale, ma suddiviso tra Comune, Parrocchia di Laorca e privati cittadini. Proprio per questo, la gestione e la valorizzazione dell’area richiedono una forte sinergia tra enti pubblici e realtà del territorio.

Il primo lotto di intervento riguarda il sagrato antistante la Chiesetta, con un costo stimato compreso tra circa 98 mila e 153 mila euro. L’esecuzione delle opere sarà a carico del Fondo della Comunità di Laorca e Malavedo, che reperirà le risorse necessarie attraverso bandi e attività di crowdfunding.

Per sostenere l’avvio del progetto, la Giunta comunale ha deliberato l’erogazione di un contributo economico pari a 40 mila euro, nel rispetto del regolamento comunale che prevede un finanziamento massimo pari al 75% delle spese previste. Il contributo sarà destinato al cofinanziamento del primo lotto e trova copertura nel capitolo di bilancio dedicato alla sistemazione straordinaria del cimitero di Laorca.

Il progetto dovrà ora ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente prima dell’avvio dei lavori, è previsto anche un momento di presentazione da parte degli enti interessati.

