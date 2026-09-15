Nuova data per la Camminata Manzoniana, l’evento spostato a domenica 11 ottobre

La decisione a causa della concomitanza con la partita di serie C Lecco-Brescia

“Siamo consapevoli che lo spostamento possa comportare qualche disagio, ma riteniamo che la scelta sia necessaria e responsabile”

LECCO – “In considerazione della concomitanza con la partita Lecco-Brescia, in programma domenica 4 ottobre alle ore 12.30, e a seguito del confronto con tutti gli organi e le autorità competenti, si è ritenuto opportuno, per garantire la massima sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione, spostare la data della Camminata Manzoniana a domenica 11 ottobre 2026“.

La decisione è stata assunta e comunicata proprio in queste ore da LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza di tutti i partecipanti, dei volontari e di quanti saranno presenti sul territorio cittadino in occasione dei due importanti appuntamenti. La nuova data assume, inoltre, un significato particolarmente importante: domenica 11 ottobre 2026 ricorrerà infatti il 135° anniversario dell’inaugurazione del monumento dedicato ad Alessandro Manzoni, uno dei simboli più rappresentativi della città di Lecco e del profondo legame tra il territorio e la figura del grande scrittore. La Camminata Manzoniana, appuntamento ormai consolidato e fortemente legato alla storia, alla cultura e al paesaggio lecchese, potrà così svolgersi in una giornata che offre anche l’opportunità di celebrare questa significativa ricorrenza.

“Siamo consapevoli che lo spostamento della data possa comportare qualche disagio, ma riteniamo che la scelta sia necessaria e responsabile, nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dagli organi competenti e con la volontà di garantire a tutti una manifestazione sicura, serena e all’altezza dell’importanza dell’evento. L’appuntamento è dunque fissato per domenica 11 ottobre 2026. Invitiamo tutti gli iscritti, i partecipanti, i volontari e gli appassionati della Camminata Manzoniana a segnare la nuova data in calendario e a condividere con noi una giornata speciale, dedicata alla scoperta del territorio manzoniano e alla celebrazione del 135° anniversario del monumento ad Alessandro Manzoni”.

Per ulteriori info è possibile contattare Alfredo Polvara, responsabile manifestazioni LTM, al numero 337.408820.