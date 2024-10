Nuova discarica, il maltempo rallenta i lavori. “Sarà pronta per l’inizio di dicembre”

Il nuovo Centro di Raccolta comunale sorgerà in via Don Ticozzi, nell’ex Cava Musolino

La vecchia discarica di via Buozzi diventerà area di cantiere Anas per il Quarto Ponte

LECCO – I lavori per il nuovo Centro di Raccolta termineranno entro il 10 dicembre. Colpa del maltempo, con le piogge delle ultime settimane che hanno rallentato il cantiere in via Don Ticozzi ma anche quello del Quarto Ponte a cura di Anas (che ha reso necessario il trasloco della discarica).

L’area, da crono programma iniziale, avrebbe dovuto essere sgomberata entro la fine di ottobre ma la consegna del cantiere è stata prorogata al 10 dicembre: “La pioggia ha interferito e non poco con i lavori – ha fatto sapere l’assessore Renata Zuffi – nell’area c’è terra di smottamento e il brutto tempo non ha consentito alcune lavorazioni per tempo. Lo stesso è valso per il cantiere di Anas, quindi di concerto abbiamo preso qualche settimana in più per completare l’intervento”.

Il nuovo Centro di Raccolta è in corso di realizzazione nell’ex Cava Musolino, in via Don Ticozzi. 1 milione 584 mila euro il costo del progetto, finanziato per 1 milione dal Pnrr, 134 mila euro dal Comune e 450 mila euro di contributi Anas (gli oneri di spostamento che Anas verserà al Comune per via dell’interferenza del cantiere del Quarto Ponte con l’attuale sito del centro di raccolta, ndr).

Vicino al Centro di Raccolta sorgerà anche il Centro del Riuso, sempre progettato grazie ad un finanziamento del Pnrr: “Attualmente sono in corso le bonifiche propedeutiche all’avvio dei lavori” ha fatto sapere Zuffi “anche qui l’iter sta procedendo secondo le modalità e i tempi già previsti, entro la fine dell’anno Silea farà una manifestazione di interesse per la gestione”. L’assessore ha annunciato un aggiornamento più puntuale sull’iter delle due opere in un’apposita commissione, che sarà convocata nelle prossime settimane insieme a Silea.