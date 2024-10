Nuova fase di maltempo: rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio

Un’intensa perturbazione coinvolgerà il nostro territorio nei prossimi giorni

Fenomeni in intensificazione tra il pomeriggio e la sera della giornata di giovedì

LECCO – Dopo le forti piogge della scorsa settimana con i relativi disagi, inizia oggi una lunga fase di maltempo che coinvolgerà tutto il nostro territorio. Il peggioramento è già cominciato partendo dalle regioni più occidentali e, tra giovedì e venerdì, si svilupperà portando rovesci e temporali su gran parte dell’Italia.

Già dalla giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre, potranno verificarsi piogge a carattere di forte rovescio o di temporale. Temperature in lieve calo al Nord. Piogge sparse nella giornata di giovedì 17 ottobre, con fenomeni in intensificazione tra pomeriggio e sera e possibilità di nubifragi al Nordovest e sulla Lombardia che insisteranno anche nel corso della notte. Temperature stabili o in lieve calo. Maltempo diffuso con rovesci e temporali, anche a carattere di nubifragio, pure nella giornata di venerdì 18 ottobre.