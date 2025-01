Nuova Lecco-Ballabio: a marzo conclusione dei lavori nella zona della frana

Intanto è stato stanziato un altro importante investimento da 600mila euro da parte di Anas

I soldi serviranno per far fronte alla criticità idraulica della Galleria Giulia per evitare altre chiusure della strada

BALLABIO – Si è tenuta nei giorni scorsi una proficua riunione a Milano, tra l’ing. Nicola Prisco, Capo Dipartimento Anas di Regione Lombardia; Mattia Micheli, Vicepresidente della Provincia di Lecco e i Sindaci di Ballabio e Pasturo, Giovanni Bruno Bussola e Pierluigi Artana, in rappresentanza di molti sindaci della Valsassina: il tema dell’incontro è stato il tunnel della Lecco-Ballabio 36 Racc e le sue criticità.

Anas ha comunicato che i lavori di messa in sicurezza per la caduta massi sono ormai prossimi alla conclusione e, meteo permettendo, dovrebbero terminare nel mese di marzo, dopo aver effettuato l’ultimo step di innalzamento del tomo a protezione della strada.

Si è quindi affrontato il tema della criticità idraulica della Galleria Giulia sempre presente ma che, a seguito degli ultimi eventi franosi, è divenuta decisamente più significativa e che, nell’ultimo anno, ha comportato diverse chiusure della galleria. La buona notizia è che Anas, dopo aver commissionato uno studio di progettazione dell’intervento necessario per risolvere anche questo problema, ha già trovato le risorse che ammontano a poco più di €600.000.

Questa nuova opera consiste in un intervento di regimazione delle acque sia lungo la parete rocciosa sia sotto il manto stradale della Galleria Giulia e si pone l’obiettivo di prevenire eventuali futuri allagamenti con conseguenti chiusure della strada. La data di inizio lavori è ancora da determinarsi ma, ad ogni modo, si è già definito che tempi ed eventuali modalità di chiusure del tunnel saranno definite con la Provincia di Lecco per limitare i disagi per tutti gli utenti.

“Ringrazio Anas e Provincia di Lecco – dichiara il Sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola – per averci ascoltato e per aver accolto le istanze dei Sindaci della Valsassina presentate a fine ottobre”.

“Questo incontro, che segue un primo organizzato nel mese di ottobre – sottolinea il Vicepresidente Mattia Micheli – è stato l’occasione per confrontarci ancora una volta in modo costruttivo con Anas, ottenendo oltre all’ascolto anche degli importanti risultati per il territorio. Ringrazio l’ing. Prisco per la disponibilità nell’accordarci l’incontro e per aver condiviso problematiche e risultati legati alla 36 racc. La Provincia di Lecco cercherà sempre di mantenere questo approccio costruttivo volto alla soluzione dei problemi e non alla loro esasperazione”.