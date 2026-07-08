Nuova Lecco-Ballabio chiusa, mattinata di disagi: fino a un’ora per raggiungere la città

Dopo un primo giorno senza particolari criticità, la chiusura della SS36 Racc manda in difficoltà la viabilità nell’ora di punta
Lunghe colonne lungo la vecchia Lecco-Ballabio
AGGIORNAMENTI
ORE 9:00
Alle ore 9:00 Anas ha riaperto la SS36 Racc – VEDI ARTICOLO –
LECCO/BALLABIO – Dopo una prima giornata nella quale il nuovo piano di gestione della viabilità aveva sostanzialmente retto l’impatto della chiusura della SS36 Racc Lecco-Ballabio, la mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, ha fatto registrare le prime vere difficoltà per gli automobilisti.
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