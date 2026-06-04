Nuova Lecco-Ballabio chiusa temporaneamente per lavori

Il raccordo chiuso questa mattina fino alle 11.45 e poi nuovamente nel pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30

In corso gli ultimi lavori di messa in sicurezza del versante franato nel dicembre 2022

LECCO/BALLABIO – Anas ha disposto una temporanea chiusura al traffico della SS 36 Raccordo Lecco–Valsassina nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno, per consentire l’esecuzione di interventi di completamento legati alla messa in sicurezza del versante interessato dall’evento franoso del dicembre 2022.

L’ordinanza è stata emessa su richiesta dell’impresa Sangalli Spa incaricata di eseguire in sicurezza i lavori di idrosemina delle pertinenze stradali nell’ambito dell’intervento urgente di messa in sicurezza lungo il raccordo. Le opere, come si legge nell’ordinanza di Anas, rappresentano la fase conclusiva dei lavori avviati a seguito della frana verificatasi venerdì 9 dicembre 2022.

Per consentire lo svolgimento delle attività, sarà necessario interrompere la circolazione in entrambe le direzioni, da Lecco verso la Valsassina e viceversa, nel tratto compreso tra lo svincolo di Lecco Ospedale e la rotatoria di Ballabio.

Nel dettaglio, la chiusura interesserà la SS 36 Raccordo Lecco–Valsassina sia in salita che in discesa, questa mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.45 e nel pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 16.30. Durante le chiusure il traffico sarà deviato lungo la viabilità alternativa locale.

Anas raccomanda agli automobilisti di programmare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni previste e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata lungo i percorsi alternativi.