Nuova Lecco-Ballabio, la riapertura è prevista per giovedì mattina

LECCO – Dopo una giornata difficile per la viabilità della città di Lecco e della Valsassina, buone notizie per gli automobilisti: la nuova Lecco-Ballabio dovrebbe riaprire giovedì mattina alle ore 6. I tecnici di Anas hanno lavorato incessantemente tutto il giorno per rimediare ai danni causati dall’ondata di maltempo di lunedì scorso. La speranza è che le piogge previste nelle prossime ore non creino ulteriori disagi.

Al termine della riunione in Prefettura, giovedì sera, Anas ha fatto sapere che la strada dovrebbe riaprire nella mattinata di giovedì. Nella giornata di oggi sono stati attivati tutti i piani per cercare di ridurre i disagi a partire dal senso unico alternato dei mezzi pesanti sulla vecchia Lecco-Ballabio e dalla rimozione del cantiere sul ponte di Malavedo. La SS36 dir è comunque un’arteria molto importante che influisce direttamente sul traffico cittadino che, inevitabilmente, ne ha risentito.