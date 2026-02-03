Nuove ecoisole: diversi cittadini hanno partecipato al pomeriggio informativo

Raccolta differenziata a Malnago, Falghera, San Giovanni e Chiuso

Un momento per approfondire le modalità di accesso e di uso delle diverse ecoisole

LECCO – Si è svolto ieri, lunedì 2 febbraio, il pomeriggio di sensibilizzazione e informazione aperto al pubblico, promosso dal Comune di Lecco in collaborazione con Silea, dedicato a illustrare le funzioni e l’utilizzo delle nuove ecoisole informatizzate per la raccolta differenziata a Malnago, Falghera, San Giovanni e Chiuso.

Diversi i cittadini che hanno partecipato al momento per approfondire le modalità di accesso e di uso delle diverse ecoisole ad accesso controllato posizionate per potenziare la raccolta differenziata e per il conferimento dei piccoli elettrodomestici (Raee) e di pannolini/ausili sanitari assorbenti.