Nuove ecoisole informatizzate, incontri informativi il 2 febbraio

Comune di Lecco e Silea spiegano sul posto il funzionamento delle nuove isole per la raccolta differenziata

Quattro quartieri coinvolti negli incontri itineranti del 2 febbraio

LECCO – Un pomeriggio di informazione e sensibilizzazione dedicato alle nuove ecoisole informatizzate presenti sul territorio comunale. È quanto organizzato dal Comune di Lecco, in collaborazione con Silea Spa, per lunedì 2 febbraio, con una serie di appuntamenti aperti al pubblico direttamente presso le postazioni di raccolta.

Gli incontri avranno carattere itinerante e saranno focalizzati sulla spiegazione delle caratteristiche delle ecoisole e sulle modalità di accesso e utilizzo dei dispositivi ad accesso controllato. Il programma prevede quattro tappe: alle ore 14.00 in località Malnago, alle 15.00 in località Falghera, alle 16.00 in via O. Sora nel rione San Giovanni e alle 17.00 in via Don Serafino Morazzone, nel rione Chiuso.

Gli appuntamenti saranno dedicati a illustrare in modo pratico le modalità di accesso e di utilizzo delle ecoisole ad accesso controllato, installate per migliorare la raccolta differenziata e per il conferimento di piccoli elettrodomestici (Raee) e di pannolini e ausili sanitari assorbenti.