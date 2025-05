Nuovi asfalti in tante strade della provincia, importanti investimenti

Proseguono anche i lavori per la variante stradale sulla strada provinciale 52

LECCO – Nella mattinata di ieri sono iniziate le prime operazioni di fresatura lungo la Sp 72 a Dervio. L’intervento ricade nell’ambito del programma di rinnovo dei piani viabili lungo le strade provinciali dell’area nord della Provincia di Lecco, interessando nello specifico i tratti maggiormente ammalorati delle Sp 72 del Lago di Como e Sp 62 della Valsassina.

Le lavorazioni prevedono la preventiva rimozione del vecchio strato di tappeto (fresatura) seguito dalla posa del nuovo manto in conglomerato bituminoso. A conclusione delle opere seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale. Per alcuni giorni cantiere si sposterà progressivamente lungo la Sp 72 in direzione Bellano, per poi riprendere lungo la Sp 62 spostandosi da Cortenova verso Ballabio.

La Provincia di Lecco ha avviato i lavori di manutenzione e cura delle pavimentazioni stradali area sud. Si tratta di importanti interventi di fresatura e asfaltatura per migliorare il grado di servizio delle strade provinciali, per un importo complessivo di 500.000 euro finanziati con fondi ministeriali. Pur nella difficoltà di trovare risorse la Provincia investe in manutenzione e cura delle strade provinciali che rappresentano il vero asse della mobilità locale per tutti i cittadini del territorio provinciale. I principali tratti stradali interessati dalle opere sono dislocati lungo le Sp 583; Sp 69; Sp 58; Sp 60; Sp 180; Sp 49.

Proseguono anche i lavori per la variante stradale sulla strada provinciale 52 in località Cascinette Nere a Castello Brianza. Lavori importanti progettati e attuati dalla Provincia di Lecco in accordo con il Comune e finanziati per 1 milione di euro da Regione Lombardia.