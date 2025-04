Nuovo lungolago di Lecco: “Una città bella e funzionale volano per l’economia”

Dopo l’apertura del primo tratto, il sindaco Gattinoni fa il punto sui lavori dell’importante opera

LECCO – “Abbiamo aperto il primo tratto di lungolago, tra piazza Cermenati e l’Imbarcadero. Potrebbe sembrare una piccola cosa, poche decine di metri di fronte alla lunghezza chilometrica di tutta la passeggiata. Si tratta comunque di un tratto importante perché è già in grado di suggerirci l’intonazione che assumerà l’intera opera una volta conclusa”.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha fatto il punto su una delle opere più importanti del suo mandato che cambierà il volto di un pezzo molto importante della nostra città. Nella giornata di giovedì scorso è stato aperto il primo tratto dopo i lavori di riqualificazione.

“Sul piano tecnico, nella parte iniziale abbiamo ripreso il motivo architettonico della bella piazza Cermenati, voluta dall’allora Sindaco Lorenzo Bodega, con lastroni chiari e finestre quadrate per gli alberi; abbiamo sostituito il parapetto con uno molto semplice e lineare voluto dalla Soprintendenza; i sampietrini originali sono stati ripuliti e riposizionati sul fondo rialzato, permettendo l’espansione delle radici delle piante, ciascuna con un proprio specifico sedime in calcestre calpestabile e permeabile. Anche le panchine storiche sono state ripulite e se ne sono aggiunte alcune nuove di design: l’illuminazione a led sarà incorporata nelle lanterne stile Ottocento, mentre ogni circa 150 metri ci saranno delle torrette con predisposizioni elettriche utili per le manifestazioni”.

Ancora, salendo verso nord, si creeranno delle nuove piazzette, verranno rifatte le gradinate a lago che si affacceranno sulla piattaforma spettacoli galleggianti. Il tutto sarà affiancato dalla nuova corsia ciclabile che già inizia a intravvedersi: “Il senso di questo investimento? – ha concluso il sindaco – Nuovi spazi pubblici, nuove possibilità di ospitare eventi, mobilità dolce. Una città bella e funzionale per i cittadini, accogliente per i turisti, volano per l’economia. Insomma, una città che cresce!”