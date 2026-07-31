Nuovo ponte sull’Adda. La Provincia di Lecco condivide l’impostazione della Rete Ferroviaria Italiana

“Esprimiamo grande apprezzamento per il lavoro svolto da Rfi – commentano la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli –. Quanto scrive Rfi è pienamente condivisibile e in linea con quanto sempre rappresentato dalla Provincia di Lecco, in particolare riguardo alle fasce di rispetto della linea ferroviaria, alla possibilità di realizzare anche la strada sul ponte e di avere, se necessario, dei limiti di portata per i mezzi”.

Secondo i due amministratori, il nuovo attraversamento rappresenta un’occasione per rafforzare il sistema infrastrutturale tra le province di Lecco e Bergamo. “L’opera è in capo a Rfi, che è disponibile a realizzare anche la strada sul ponte e a intervenire su altri nodi infrastrutturali. Questo non esclude di programmare in futuro un’ulteriore opera viabilistica di attraversamento dell’Adda, concertata con le amministrazioni comunali in un altro punto del territorio, con le opportune vie di comunicazione”.

Per la Provincia, il nuovo ponte non dovrà limitarsi a sostituire l’infrastruttura esistente, ma dovrà migliorare sicurezza, efficienza della mobilità e qualità delle connessioni territoriali, con attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del paesaggio della Valle dell’Adda.

L’ente provinciale ha inoltre individuato cinque punti ritenuti prioritari per lo sviluppo del progetto. Tra questi figura la tutela e la valorizzazione del Ponte San Michele, riconosciuto come infrastruttura strategica e patrimonio storico, ferroviario e identitario del territorio.

Un altro aspetto ritenuto fondamentale è la realizzazione del nuovo ponte in prossimità dell’attuale attraversamento ferroviario, in considerazione dei vincoli tecnici legati alla linea. Secondo la Provincia, questa soluzione garantisce la continuità del servizio ferroviario e stradale ed evita il rischio di perdere o delocalizzare le stazioni ferroviarie dell’area.

Tra le priorità rientrano inoltre le opere viabilistiche complementari e gli interventi per mitigare gli effetti sulla mobilità, da individuare attraverso studi del traffico promossi da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Regione Lombardia, Province e Comuni. L’obiettivo è migliorare la circolazione dell’intera area ed eliminare le criticità esistenti, come il semaforo che regola oggi il transito ferroviario e stradale sul Ponte San Michele.

La Provincia condivide inoltre la necessità di realizzare un’infrastruttura di elevato pregio tecnico, architettonico e paesaggistico, capace di inserirsi in modo armonioso nella Valle dell’Adda, limitando gli impatti ambientali e valorizzando il contesto territoriale.

Infine, ritiene che gli effetti sul traffico possano essere gestiti attraverso una pianificazione preventiva. Gli studi trasportistici indicano infatti che una nuova infrastruttura più efficiente potrà migliorare la fluidità della circolazione. Viene inoltre condivisa la possibilità di mantenere specifiche limitazioni al traffico pesante e di realizzare opere preventive e compensative per garantire la sostenibilità dell’intervento e la tutela delle comunità locali.