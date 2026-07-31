Nuovo ponte sull’Adda. La Provincia di Lecco condivide l’impostazione della Rete Ferroviaria Italiana

Tra le priorità condivise anche la salvaguardia del Ponte San Michele, le opere viabilistiche complementari e la valorizzazione della Valle dell’Adda
Hofmann e Micheli: “L’opera rappresenta un’opportunità per rafforzare il sistema ferroviario e viario tra Lecco e Bergamo”
LECCO – La Provincia di Lecco esprime piena condivisione dei presupposti illustrati dalla Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per la progettazione del nuovo ponte ferroviario sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda. La società ferroviaria ha trasmesso un riscontro ai Comuni del Meratese, all’Associazione Ambito Isola Bergamasca e dell’Alto Vimercatese, oltre agli altri enti e soggetti coinvolti nel progetto.
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