Nuovo singolo per il “cestista cantante” Arturo Fracassa

La produzione affidata a Fulvio Arnoldi

Video originale prodotto in collaborazione con Simone “Sibbou” Morelli

LECCO – Arturo Fracassa ha inciso un nuovo singolo. Dopo aver pubblicato due album tramite crowdfounding – “Baciami Arturo” e “La vita dentro ai margini” – e un singolo dedicato Lecco, sua città natale – “Sono nato qui” – Arturo è tornato con un nuovo singolo, nato nel periodo della pandemia.

Il titolo del nuovo singolo è “La vita inizia dove finisce il divano”.

“Voglio specificare che non è una canzone sul CoVid, ma una canzone d’amore – dichiara Arturo – durante la clausura forzata tutte le persone hanno avuto più tempo per coltivare i propri interessi. Io ho preso in mano la chitarra e questa canzone è uscita “fluida”. Il protagonista è il divano, il luogo dove abbiamo passato più tempo del solito, dal quale dobbiamo staccarci, per tornare a vivere la nostra vita.”

Per produrre il pezzo Arturo si è affidato a Fulvio Arnoldi, musicista di alto profilo, da oltre vent’anni collaboratore di Francesco Renga. Per il video invece si è scelta un’opzione diversa, ossia quella di effettuare un “video animato”. Il progetto è stato creato in collaborazione con l’artista Simone “Sibbou” Morelli.