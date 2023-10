Oggi è la Festa dei Nonni! Auguri a tutti i nostri “angeli custodi”

Oggi, lunedì 2 ottobre, è la Festa dei Nonni

LECCO – I nonni, patrimonio umano da preservare e da valorizzare: è a tutti loro che oggi, lunedì 2 ottobre, Festa dei Nonni, dedichiamo i nostri più sentiti auguri.

Figure che, fin dalla nostra più tenera età, ci guidano nel cammino e ci seguono passo passo, dandoci tutti gli strumenti necessari per muoverci nella vita, con quella saggezza che li contraddistingue. Sono un po’ i nostri “angeli custodi”, e infatti non è un caso che la ricorrenza per celebrarli cada il 2 ottobre, giorno in cui la Chiesa cattolica festeggia i Santi Angeli custodi: proprio i nonni proteggono e custodiscono i bambini.

Per il ruolo importante che ricoprono nella società il Parlamento italiano scelse nel 2005 di dedicare una ricorrenza specifica ai nonni, come accade per la mamma o per il papà. Spetta a noi invece ringraziarli quotidianamente, e non solo il 2 ottobre, per tutto quello che hanno fatto, fanno e continueranno a fare. Senza scordarsi anche di chi adesso vive solo nei nostri ricordi.

Auguri a tutti i nonni, di cuore