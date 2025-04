Oggi è la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro: iniziative e sensibilizzazione

Tema scelto da ILO per il 2025: “Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro”

Le iniziative promosse da ATS Brianza, IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Brianza e ASST Lecco

LECCO – Oggi, 28 aprile 2025, si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, un evento istituito dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 2003, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare sui temi degli infortuni, delle malattie professionali e dei rischi emergenti nei luoghi di lavoro. Il tema scelto quest’anno è “Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro”. Un argomento che, in un mondo sempre più tecnologico, assume una crescente importanza.

In Italia, ed anche a Lecco, questa giornata coincide con la Giornata internazionale per le vittime dell’amianto e la Settimana mondiale dell’immunizzazione, rendendo l’occasione ancora più significativa. Inoltre, è possibile partecipare all’evento globale dell’OIL, che si terrà oggi, alle ore 13:30, in diretta su ILO Live.

In occasione di questa giornata, ATS Brianza, IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Brianza e ASST Lecco hanno organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare la comunità sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un programma pensato per coinvolgere professionisti, lavoratori e scuole del territorio, con l’obiettivo di promuovere pratiche di prevenzione efficaci e di creare maggiore consapevolezza su questi temi cruciali.

Tra gli eventi previsti, spicca il webinar “ATS Brianza incontra i Medici Competenti”, che si svolge proprio oggi, lunedì 28 aprile, alle 18:00. Questo incontro offre ai medici competenti un’opportunità di aggiornamento, con la presentazione dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria del 2023 e l’approfondimento della linea guida regionale sulla sorveglianza sanitaria in edilizia. Un momento fondamentale per la professione, per affrontare temi di sicurezza in uno dei settori più critici.

In parallelo, sui social media aziendali di ATS Brianza è stato lanciato in esclusiva il video “Il Terrazzo”, una narrazione di forte impatto emotivo che punta a sensibilizzare sui pericoli degli infortuni sul lavoro, una tematica purtroppo ancora troppo presente nella quotidianità di molti professionisti.

Il programma proseguirà con altre iniziative nel mese di maggio. Il 12 maggio, alle 10:00, presso il teatro Sala Ticozzi di Lecco, andrà in scena la performance teatrale “Non doveva succedere”, pensata per le scuole del territorio. Un’occasione per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza sul lavoro attraverso il linguaggio coinvolgente del teatro.

Per i dipendenti di ATS Brianza, invece, sono previsti due corsi di formazione dal titolo “Star bene per lavorare meglio: strategie di benessere in ufficio”, che si terranno il 5 e il 26 maggio, dalle 13:30 alle 14:30. Questi corsi mirano a migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, un aspetto sempre più centrale nelle politiche aziendali moderne.

Infine, in tema di prevenzione, è stata avviata anche una campagna informativa riguardo alla Verifica Periodica degli Impianti di Riscaldamento, un intervento fondamentale per garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro durante la stagione invernale.

Queste iniziative si inseriscono in un percorso di sensibilizzazione e formazione continua, indispensabile per affrontare le nuove sfide legate alla digitalizzazione e all’introduzione dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che cambiano rapidamente i modi di lavorare e, di conseguenza, anche i rischi connessi. Per maggiori informazioni e per partecipare agli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale di ATS Brianza, dove sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di iscrizione: LINK QUI