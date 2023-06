Oggi inizia l’estate: il momento del solstizio si avvicina

Passaggio dalla primavera all’estate atteso alle ore 16.58 di stasera

Sarà un principio d’estate caldo, anche nel lecchese

LECCO – E’ il giorno più lungo dell’anno, quello più atteso perché segna l’inizio di una stagione amata da molti: l’estate. Oggi, 21 giugno 2023, intorno alle ore 16.58 (ora italiana), avverrà il solstizio, momento che sancisce definitivamente la fine della primavera e l’inizio di un nuovo ciclo che durerà fino al prossimo settembre.

Durante il solstizio d’estate il sole raggiunge la massima altezza rispetto all’asse terrestre, tanto che, come spiegato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), oggi è sorto alle ore 5.36 e tramonterà alle ore 20.51, per un totale di 15 ore e 15 minuti di luce. E’ proprio l’inclinazione dell’asse, peraltro, a determinare il calore che caratterizza la stagione, perché il Sole, in fase di solstizio, si trova sopra il Tropico del Cancro, latitudine più settentrionale raggiunta durante l’anno. Poi, comincia il progressivo spostamento verso sud.

E sarà proprio il clima afoso a caratterizzare questa giornata, con temperature in aumento in tutta Italia, stando agli esperti, che potrebbero raggiungere punte di 35-38 gradi, arrivando in alcuni casi anche a sfiorare i 40. Sul territorio lecchese ci saranno nuvolosità sparse, specialmente nel pomeriggio, e la temperatura massima che si registrerà sarà di 30°, proprio in concomitanza del solstizio. Un modo, insomma, per darle un caloroso benvenuto.