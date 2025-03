Oggi lo sciopero generale, trasporti a rischio

Lo sciopero generale di oggi, sabato 8 marzo, durerà 24 ore ed interesserà il settore pubblico e privato

LECCO – E’ la giornata della mobilitazione generale proclamata dalla Usi-Cit insieme ad altre sigle sindacali. Lo sciopero generale di oggi, sabato 8 marzo, durerà 24 ore ed interesserà il settore pubblico e privato.

Ad incrociare le braccia per l’intera giornata saranno anche i dipendenti del settore trasporti. L’agitazione interesserà il settore ferroviario, che fino alle 21 di questa sera. Lo stop riguarderà anche il settore aereo per tutta la giornata dell’8 marzo e quello autostradale. Esclusi al momento disagi per quanto riguarda i mezzi di trasporto cittadino.

Per quanto riguarda i treni in Lombardia, l’agitazione potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza.

Sabato 8 marzo viaggeranno i treni di Trenord presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

LISTA DEI TRENI GARANTITI