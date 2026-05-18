Oggi sciopero generale USB, possibili ripercussioni su trasporti, scuola e sanità

L’agitazione di 24 ore è stata indetta dall’Unione Sindacale di Base

Oltre al settore dei trasporti, coinvolte anche scuola e sanità

LECCO – Lunedi complicato sul fronte trasporti e non solo. Oggi, 18 maggio, è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge sia il lavoro pubblico che quello privato, con possibili conseguenze sul settori dei trasporti, scuola e sanità. L’agitazione è stata indetta dall’Unione Sindacale di Base (USB).

Per quanto riguarda Trenord lo sciopero è cominciato dalle ore 21 del 17 maggio e proseguirà fino alle ore 20:59 del 18 maggio e potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Le ragioni dello sciopero

“La guerra entra nei salari che perdono valore, nella sanità pubblica svuotata, nella scuola impoverita, nel welfare tagliato, negli affitti che aumentano, nei prezzi che corrono, nella benzina che pesa sempre di più sulle famiglie”, si legge nel comunicato ufficiale di Usb, che ha indetto la mobilitazione per protestare contro l’aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l’istituzione di un salario minimo per legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici.