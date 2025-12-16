Olimpiadi 2026, Lecco porta d’accesso alla Valtellina: attivata la fermata BusForFun per Bormio e Livigno

La fermata, situata in via Badoni 2, è stata pensata per risultare facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici sia con l’auto privata, in una zona della città che garantisce fluidità negli spostamenti e un rapido accesso all’itinerario verso l’alta Valtellina. Il servizio si inserisce in un piano strategico di mobilità sviluppato dall’azienda per agevolare l’afflusso degli spettatori e, al tempo stesso, ridurre il traffico privato, uno degli obiettivi più rilevanti nell’organizzazione dell’evento olimpico.

«Dal momento della sottoscrizione della partnership con Fondazione Milano Cortina 2026 – spiegano i co-founder Luca Campanile e Davide Buscato – il nostro obiettivo è stato chiaro: organizzare trasporti in autobus efficienti e sostenibili verso le venue di gara. Il nostro impegno è rendere l’esperienza dei Giochi condivisa, comoda e green, iniziando già dal viaggio». Un concetto che riassume bene l’approccio di BusForFun, realtà già nota per i suoi servizi legati ai grandi eventi, dai concerti alle manifestazioni sportive.

Per i cittadini di Lecco e provincia, la nuova fermata rappresenta quindi un’opportunità concreta: raggiungere Bormio e Livigno senza preoccuparsi di guida, parcheggi o condizioni della viabilità, specialmente in giornate di massima affluenza. Le corse sono programmate in modo da garantire l’arrivo in tempo utile per assistere alle competizioni, secondo gli standard richiesti dal comitato organizzatore.

La prenotazione avviene in maniera semplice e intuitiva: basta collegarsi alla piattaforma BusForFun.com, selezionare la competizione e indicare il numero dei passeggeri. Il sistema genera automaticamente l’opzione di viaggio più adatta, completando la procedura in pochi passaggi.

L’iniziativa è stata accolta con grande favore anche da Regione Lombardia, che vede nell’attivazione della fermata lecchese un tassello importante nella strategia complessiva di mobilità olimpica. Il sottosegretario alla Presidenza, Mauro Piazza, ha sottolineato il valore del servizio per il territorio: «L’attivazione della fermata BusForFun a Lecco rende i Giochi più accessibili e sostenibili. Si tratta di un collegamento sicuro e comodo che permette di raggiungere Bormio e Livigno riducendo traffico e impatto ambientale. È un esempio concreto di come innovazione, mobilità condivisa e turismo responsabile possano valorizzare la nostra provincia».

Piazza ha inoltre ringraziato BusForFun per l’impegno e FNM, nella persona del presidente Andrea Gibelli, per il sostegno a un progetto definito “strategico” e coerente con la capacità del territorio lombardo di farsi trovare pronto di fronte a un evento internazionale di tale portata.

Con questa mossa, BusForFun conferma un ruolo sempre più centrale nella logistica dei grandi eventi, offrendo una soluzione concreta per decongestionare le strade verso l’alta Valtellina e promuovere un approccio al viaggio capace di coniugare efficienza e sostenibilità.

A meno di un anno dall’inizio dei Giochi, Lecco entra così ufficialmente nella mappa delle città collegate alla rete olimpica: una nuova occasione per partecipare da protagonisti a un appuntamento che segnerà la storia sportiva del territorio.