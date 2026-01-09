Olimpiadi Milano Cortina 2026. La Fiamma olimpica arriva a Lecco

Domenica 1° febbraio cerimonia dalle 17 alle 19.30 con accensione del braciere in piazza Garibaldi

Ventidue tedofori percorreranno le vie di Lecco in frazioni da 200 metri ciascuna, sarà la 56^ tappa

LECCO – Lecco entra ufficialmente nel percorso del Viaggio della Fiamma olimpica dopo la designazione a “Città di Tappa” da parte della Fondazione Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per domenica 1° febbraio, quando la città accoglierà la Fiamma con una cerimonia pubblica che culminerà con l’accensione del braciere in piazza Garibaldi. L’evento prenderà avvio alle 17 e si concluderà alle 19.30. Lecco rappresenta la 56^ tappa del viaggio e l’Amministrazione comunale ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione per supportare l’organizzazione e lo svolgimento della giornata.

La Fiamma olimpica arriverà dalla Valtellina, dopo aver percorso il lago, attraversando i comuni di Menaggio, Bellagio, Colico, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, per poi concludere il suo itinerario giornaliero con l’ingresso in città.

A partire dalle 17, in piazza Garibaldi sarà attivo il “Villaggio olimpico”, con stand di organizzatori e sponsor. Sul palco sono previsti interventi istituzionali e momenti dedicati al racconto dei Giochi, con highlights e passaggi celebrativi. La staffetta vera e propria scatterà alle 18.30 da Lungolario Piave, in zona Caviate: il primo tedoforo darà il via a un percorso che coinvolgerà 22 personalità, ciascuna impegnata in una frazione di 200 metri lungo le vie cittadine, fino all’arrivo in piazza Garibaldi intorno alle 19.30.

“Viviamo insieme lo spirito olimpico! È l’invito che rivolgiamo a tutta la nostra comunità al termine del video che verrà proiettato su Palazzo Paure nelle prossime settimane in attesa dell’arrivo della Fiamma Olimpica”, ha dichiarato l’assessore all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo. “Ogni rione della città ospiterà il simbolo di una disciplina olimpica: è il nostro omaggio a questo grande evento che coinvolge Milano e la Valtellina, per accogliere in modo coinvolgente gli appassionati che visiteranno anche il nostro territorio in occasione delle gare. È anche un tributo al cuore sportivo e alle eccellenze atletiche della nostra città e alla bellezza del nostro territorio: promuoviamo Lecco per incuriosire e invitare a visitarci di nuovo in futuro, dando risalto ai luoghi più iconici e preparandoci a vivere tutti insieme questa occasione straordinaria di apertura al mondo”.

In vista dell’arrivo della Fiamma, già a partire da questo sabato prenderà forma un racconto evocativo a tema olimpico su Palazzo delle Paure, con uno spettacolo di immagini, luci e narrazione visiva dedicato ai valori dello spirito olimpico e alla bellezza del territorio. Il coinvolgimento si estenderà anche ai rioni: a Pescarenico, Maggianico, Acquate, San Giovanni, Castello, Laorca e Germanedo le tradizionali luci natalizie lasceranno spazio a proiezioni dedicate alle Olimpiadi invernali, con un’attenzione particolare alle scuole primarie, dove le immagini accompagneranno l’attesa dei Giochi.

Le modifiche alla viabilità legate all’evento saranno comunicate successivamente.