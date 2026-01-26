Olimpiadi Milano-Cortina, la Croce Rossa schiera oltre mille operatori tra Milano e Valtellina

Il grande dispositivo CRI per garantire sicurezza e assistenza durante i Giochi Invernali

Volontari da tutta Italia, ambulanze specializzate e una centrale operativa a Valdidentro

LECCO – Con l’avvicinarsi delle competizioni olimpiche invernali di Milano-Cortina, la macchina organizzativa che garantisce la sicurezza di atleti, delegazioni e pubblico lavora a pieno ritmo. Tra i protagonisti di questo imponente sforzo c’è la Croce Rossa Italiana, presente da settimane con un dispositivo straordinario che coinvolge oltre mille persone tra volontari e dipendenti, dislocati tra Milano e la Valtellina, cuore alpino dei Giochi.

Uomini e donne provenienti da tutti i Comitati lombardi e da numerose realtà CRI del resto d’Italia si alternano nei turni operativi, dando volto e concretezza a quell’impegno umanitario che da sempre contraddistingue l’associazione. Il loro compito spazia dall’assistenza sanitaria al pubblico al supporto logistico, fino al coordinamento dei mezzi di soccorso nelle aree più complesse dal punto di vista ambientale.

A sottolineare la portata della mobilitazione è Valter Riva, vicepresidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana: «Tutti i Comitati della Lombardia hanno risposto con entusiasmo e senso di responsabilità – afferma – a testimonianza dell’impegno e della passione che contraddistingue ogni nostra attività, anche nelle sfide più complesse».

Parole che fotografano lo spirito con cui i volontari stanno affrontando un evento di dimensioni eccezionali, che richiede preparazione tecnica, capacità di adattamento e una forte integrazione con le altre strutture di emergenza presenti sul territorio.

Particolarmente delicato è il dispositivo messo in campo in Valtellina, dove si svolgono diverse gare olimpiche in ambiente montano. Nei momenti di massima affluenza il piano CRI prevede un impegno costante di 40 operatori al giorno, distribuiti su sette ambulanze e su squadre appiedate pronte a intervenire lungo i percorsi e nelle aree di gara.

Tutti i mezzi sono stati scelti tra quelli abilitati a operare in contesti alpini e in condizioni climatiche critiche, con dotazioni specifiche per neve, gelo e terreni difficili. Le ambulanze saranno impiegate sia come MSB – Mezzo di Soccorso di Base, sia come CMR – Centro Mobile di Rianimazione, garantendo così la possibilità di affrontare emergenze di diversa complessità direttamente sul posto.

Accanto alle squadre di soccorso, un altro tassello fondamentale è rappresentato dall’organizzazione interna. Un team di 12 operatori è dedicato esclusivamente alla gestione logistica, alla preparazione dei pasti e al coordinamento dei trasferimenti del personale, assicurando che ogni turno si svolga in modo fluido e senza criticità.

Il fulcro delle operazioni in quota è la centrale operativa CRI di Valdidentro, collocata in posizione strategica per monitorare in tempo reale la situazione sul territorio e dirigere gli interventi. Da qui partono le indicazioni per l’impiego dei mezzi, il dispiegamento delle squadre e l’eventuale rinforzo dei presidi in caso di necessità, in costante raccordo con le altre componenti del sistema di emergenza.

L’impegno della Croce Rossa Italiana ai Giochi si fonda su tre pilastri: professionalità, formazione continua e spirito umanitario. Gli operatori impiegati hanno seguito percorsi specifici di addestramento per lavorare in contesti complessi come quelli olimpici, dove la rapidità di intervento e la capacità di coordinamento sono essenziali.

In questo modo, Milano-Cortina 2026 non si configura soltanto come una grande vetrina sportiva internazionale, ma anche come un banco di prova per un modello di organizzazione basato sulla collaborazione tra istituzioni, volontariato e servizi di emergenza.

Dietro lo spettacolo delle gare e l’entusiasmo dei tifosi, c’è dunque una rete silenziosa ma fondamentale che veglia sulla sicurezza di tutti. E tra queste maglie, ben visibile è l’emblema della Croce Rossa, simbolo di assistenza e solidarietà che accompagna uno degli eventi più attesi al mondo