Oliveto: a Limonta apre un parrucchiere, a Onno riparte l’area dell’Ex Pareo

Spazi che tornano a vivere e ad offrire servizi

Soddisfatto il sindaco: “Oliveto sempre più accogliente”

OLIVETO LARIO – Due importanti novità segnano una svolta per il territorio comunale, con nuovi spazi che tornano a vivere e a offrire servizi alla comunità e ai visitatori.

A Limonta, frazione da tempo priva di attività commerciali, verrà presto aperto un parrucchiere nei locali di proprietà comunale in via Vittoria 1, precedentemente sede dell’ufficio postale. L’assegnazione è avvenuta in seguito al bando pubblico del 21 febbraio 2025 e formalizzata con determinazione n. 41 del 16 aprile 2025. Si tratta della prima attività commerciale ad aprire nella frazione dopo anni, segnando un momento storico per il paese e restituendo a Limonta un punto di riferimento utile e atteso.

Parallelamente, a Onno, è stato assegnato in concessione il comparto noto come “Ex Pareo”, comprendente il chiosco, la spiaggia e l’area demaniale circostante. L’assegnazione alla società Skymars Srl è avvenuta tramite avviso pubblico del 3 febbraio 2025 e ufficializzata con determinazione n. 54 del 20 maggio 2025. Dopo gli interventi di pulizia e riordino realizzati lo scorso anno, questo è il primo vero passo verso la riqualificazione dell’area, da tempo in stato di abbandono.

Il sindaco di Oliveto Lario, Federico Gramatica, ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti: “Un altro passo verso una Oliveto Lario più accogliente e più attrattiva.”