Oliveto resta senza battelli, almeno fino a fine maggio: “Per l’estate una soluzione”

Il servizio di navigazione sospeso per la mancanza di addetti ai pontili ma per l’estate dovrebbe esserci una soluzione per non penalizzare il turismo

Il sindaco Gramatica spinge per la meccanizzazione del servizio

OLIVETO LARIO – Il Comune di Oliveto resterà senza battelli almeno fino all’entrata in vigore dell’orario estivo (fine maggio). Il servizio, come noto, è stato sospeso per l’assenza di pontilisti a presidio delle fermate in tutti e tre gli scali del comune, Onno, Vassena e Limonta. Il servizio ai pontili, prima svolto dalla Navigazione Lago di Como, è dallo scorso anno a carico dei Comuni, condizione però rifiutata dal sindaco Federico Gramatica.

“E’ una decisione assurda – aveva commentato – Oliveto ha tre scali da presidiare, sono circa 60 mila euro di costi in totale, insostenibili per un comune come il nostro. Bisogna trovare una soluzione definitiva per ovviare a questo problema che, nei mesi di maggiore affluenza, rischia di penalizzare fortemente i tanti turisti e visitatori che transitano di qui”.

La soluzione definitiva paventata è quella di dotare i pontili di passerelle meccaniche, attivabili in maniera automatica dal personale di bordo dei battelli al momento dell’attracco: “Mi sono rivolto al gestore governativo di Navigazione Laghi e agli Uffici Ministeriali – ha fatto sapere Gramatica – la nostra richiesta è supportata dall’Autorità di Bacino che tra l’altro avvierà un servizio pilota nel Comune di Lierna. La strada da prendere è questa e speriamo di ottenere risposta positiva e anche un contributo regionale per il servizio”.

In attesa della passerelle meccanizzate, resta da risolvere il problema per l’estate imminente: “Stiamo arrivando ad una soluzione, per l’entrata in vigore dell’orario estivo dovremmo riuscire a ripristinare lo scalo anche a Oliveto in modo da avere il servizio almeno durante i mesi di punta” ha fatto sapere il sindaco.