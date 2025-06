Oltre 1.300 partecipanti al Festival della Sostenibilità 2025

10 giorni di iniziative dedicate ai fiumi, ai cambiamenti e alle esperienze delle comunità sostenibili

LECCO – Conclusa il 28 maggio la quarta edizione della rassegna promossa dal Comune di Lecco, dedicata a sostenibilità ambientale, sociale ed economica e intitolata “Fiumi di cambiamenti. Esperienze di Comunità sostenibili”. Caratterizzata dalle azioni previste dal progetto di cooperazione Italia-Svizzera Interreg Premonhytion, il Festival della Sostenibilità è stato in grado di coinvolgere più di 1300 partecipanti alle diverse iniziative in programma promosse dai firmatari del Contratto di fiume del reticolo idrografico lecchese.

Così l’assessora all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Il mio ringraziamento più sincero all’ufficio ambiente del Comune di Lecco e a Legambiente Lecco che, insieme ai firmatari del Contratto di fiume e alle moltissime realtà aderenti all’iniziativa, hanno coordinato e animato con dedizione e entusiasmo anche questa edizione del festival. La partecipazione e il calore dimostrato dai cittadini, sia nei momenti di approfondimento sui diversi temi della transizione ecologica, sia agli eventi più ludico-ricreativi, ci conferma che il festival è un’occasione per dare voce alle diverse realtà che tutelano e promuovono quotidianamente il nostro territorio fluviale.”

La rassegna si è aperta il 18 maggio con la biciclettata del Piedibus, Bimbimbici, con 110 partecipanti a percorrere le strade di Lecco in sella alle loro biciclette e bici cargo, mentre tre sono state le iniziative promosse nell’ambito del progetto Interreg Premonhytion, incentrate sull’adattamento ai cambiamenti climatici e guidate dal Comune di Lecco e da Regione Moesa.

Lunedì 19 maggio, presso il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, si è tenuta la conferenza e tavola rotonda sul tema “Conoscenze, interventi e strategie per l’ambiente. Il contributo del progetto Interreg Premonhytion e la sua relazione con la strategia di transizione climatica”, in collaborazione con Fondazione Politecnico di Milano, Regione Moesa, Legambiente Lecco e il Cantone dei Grigioni.

Mercoledì 21 il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ha aperto le porte a giovani studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado di Lecco, per un laboratorio didattico dal titolo “Guardiani dei fiumi: vigiliamo e curiamo i nostri fiumi”, incentrato sulle tematiche del dissesto idrogeologico, per il progetto Poli2kids del Politecnico di Milano, riproposto in chiave Interreg Premonhytion all’interno del Festival della Sostenibilità. Una parte didattica in aula e una parte pratica di sperimentazione sono servite per affrontare in maniera divertente due tematiche principali: quella del flusso dell’acqua e i rischi che pone alla città, e quella del flusso solido dei sedimenti che può aggravare il rischio di alluvione.

In conclusione, sabato 24, è andato in scena “Plasticamare” presso l’auditoiu,m Sorelle Villa – spazio Teatro Invito, ispirato al romanzo “Il vecchio e il mare” di Hemingway. Lo spettacolo, una produzione di Teatro in Mostra di Como, ha messo in scena una reinterpretazione del rapporto tra l’uomo e il mare in chiave moderna, mettendo in luce il grave problema dell’inquinamento dei mari e della condizione delle creature marine, la cui sopravvivenza è minata dalla proliferazione di plastica.