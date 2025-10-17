Oltre 1,7 milioni di euro ai Comuni lecchesi per minori in comunità

La provincia di Lecco riceverà 1.788.579,18 euro dal fondo nazionale destinato ai Comuni lombardi per la tutela dei minori in comunità

Mauro Piazza: “Una risposta concreta alle necessità quotidiane degli enti locali”

LECCO – Un sostegno concreto per i Comuni lecchesi che gestiscono minori in comunità: il consigliere regionale della Lega, Mauro Piazza, annuncia l’assegnazione di 1.788.579,18 euro destinati a coprire le spese sostenute per l’attuazione dei provvedimenti di affidamento dei minori emessi dall’Autorità giudiziaria.

Il finanziamento rientra in un piano nazionale da 100 milioni di euro, promosso dal Governo su istanza della Conferenza Stato-Regioni e destinato agli enti locali per sostenere i Comuni nei percorsi di tutela e assistenza dei minori in situazioni di fragilità familiare o sociale.

“Grazie al lavoro sinergico del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dell’assessore regionale Elena Lucchini, che si è fatta portavoce delle esigenze delle amministrazioni locali lombarde – ha dichiarato Piazza – il Ministero dell’Interno ha finalmente reso operativo un fondo che rappresenta una risposta concreta alle necessità quotidiane degli enti locali. Si tratta di risorse che permetteranno di far respirare i bilanci comunali e finanziare interventi prioritari per i cittadini”.

“Questo contributo rappresenta un aiuto concreto e tempestivo per i nostri Comuni, chiamati a farsi carico di situazioni spesso complesse e delicate” – dichiara il consigliere regionale Mauro Piazza. – “Si tratta di un importante riconoscimento del lavoro svolto a livello locale per garantire ai minori il diritto a un ambiente protetto e sicuro, in stretta collaborazione con l’Autorità giudiziaria e i servizi sociali.”

“Questi fondi – conclude – sono il frutto del lavoro concreto della Lega, che anche in questa occasione dimostra di saper trasformare le esigenze dei cittadini in azioni concrete. È la politica del fare, al servizio del territorio.”

Esprime soddisfazione Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, che ha fortemente sostenuto la proposta ponendola all’ordine del giorno della Conferenza delle Regioni, affinché si garantisse una risposta reale alle esigenze dei territori, in particolare per i Comuni più piccoli, che spesso si trovano a far fronte a spese rilevanti per l’accoglienza, l’assistenza, il sostegno sociale e psicologico dei minori affidati. “Si tratta di una grande vittoria della Lombardia”, così ha sottolineato la responsabile alla Famiglia.

Questi i Comuni Beneficiari: