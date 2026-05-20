Oltre 50 giovani in canoa per ripulire il lago: successo a Malgrate per la giornata di Save the Lake

L’iniziativa inserita nel Festival dello Sviluppo Sostenibile – Lecco 2026 ha coinvolto decine di volontari tra acqua, sport e socialità

Oltre trenta sacchi di rifiuti recuperati grazie al lavoro dei volontari in canoa e da terra

MALGRATE – Cinquantacinque ragazzi in canoa, oltre trenta grandi sacchi di rifiuti recuperati tra acqua e sponde e centinaia di giovani coinvolti nelle attività sul lungolago. È il bilancio della giornata promossa domenica 17 maggio da Save the Lake a Malgrate all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile – Lecco 2026, che anche quest’anno ha unito ambiente, sport e socialità.

Il ritrovo è avvenuto alle 9.30 sul lungolago di Malgrate, da dove sono partiti i gruppi impegnati nella pulizia del lago. Venticinque partecipanti hanno percorso in canoa il tratto compreso tra Ponte Nuovo e Ponte Vecchio, mentre altri trenta sono saliti sulle imbarcazioni messe a disposizione dalla Canottieri Lecco: quindici hanno risalito il lungolago verso San Nicolò, gli altri hanno raggiunto Ponte Vecchio costeggiando la sponda sinistra.

Le operazioni si sono svolte in condizioni rese più difficili dall’innalzamento del livello del lago dovuto alle piogge dei giorni precedenti. Nonostante questo, i volontari sono riusciti a raccogliere più di trenta grandi sacchi di rifiuti. A supportare i gruppi in canoa anche numerosi volontari da terra, coordinati insieme a Legambiente e Spinning Club Italia, oltre a diversi ragazzi che hanno partecipato spontaneamente con canoe e mezzi propri.

“Quello che ci colpisce ogni volta è vedere quante persone decidano di dedicare il proprio tempo a qualcosa di concreto per il territorio – racconta lo staff di Save the Lake composto da Federico Riva, presidente, Lorenzo Negri, vicepresidente, insieme a Chiara Narcotini, Anita Zanatta, Francesco Riva, Lucia Paccanelli e Thomas Trezzi -. Il lago era alto a causa delle piogge dei giorni scorsi e le condizioni non erano semplici, nonostante questo siamo riusciti comunque a raccogliere una quantità impressionante di rifiuti. È stata una giornata piena di energia e partecipazione vera”.

Nel pomeriggio il lungolago si è trasformato in uno spazio dedicato allo sport e alle attività aperte a giovani, famiglie e bambini, con pilates insieme a Valmadrera Asd Pilates, yoga con Yoga by Cecilia e danza aerea con Contatto The School.

A chiudere la giornata il dj set serale firmato Snapout, che ha richiamato centinaia di giovani sul lungolago. “L’affluenza è stata molto superiore a quello che immaginavamo e siamo piacevolmente sorpresi – conclude lo staff -. È un segnale positivo, che ci spinge a crescere ancora e a migliorare ulteriormente l’organizzazione delle prossime edizioni”.