Ondate di calore 2026, il bilancio di ATS Brianza: 992 interventi dopo oltre 11mila chiamate

Il Piano emergenza Caldo ha coinvolto servizi sanitari, Comuni e volontariato

Le telefonate hanno raggiunto il 47,9% della popolazione classificata a rischio molto alto

LECCO – L’estate 2026, tra le più calde mai registrate in Europa, ha messo alla prova anche il territorio dell’ATS Brianza. Per fronteggiare gli effetti delle temperature estreme sulla salute, il Piano emergenza Caldo ha attivato una rete di servizi sanitari, assistenziali e di volontariato, con un’attenzione particolare alle persone più vulnerabili. Il bilancio delle attività comprende 11.224 telefonate rivolte alla popolazione classificata a rischio molto alto, pari al 47,9% delle persone individuate come molto fragili, e 992 interventi successivi ai contatti.

Secondo i dati del programma europeo Copernicus, l’estate 2026 si è classificata come la terza più calda mai osservata in Europa, dopo quelle del 2024 e del 2022. A caratterizzare la stagione è stata soprattutto l’ondata di calore della seconda metà di giugno, che ha interessato gran parte del continente. Anche in ATS Brianza, il monitoraggio delle temperature ha evidenziato diversi periodi critici, con giornate particolarmente calde tra giugno e luglio e una fase ancora più intensa tra la fine di luglio e la metà di agosto.

Il Piano Caldo, coordinato dalla Struttura di Epidemiologia di ATS Brianza, ha registrato una prima fase di temperature elevate nella seconda metà di giugno e all’inizio di luglio, quando i valori hanno frequentemente superato i 33 gradi. In questo intervallo sono stati diramati tre alert, il 18, il 22 e il 25 giugno. La situazione più impegnativa si è verificata invece tra la fine di luglio e la metà di agosto, con numerose giornate oltre i 35 gradi e picchi superiori ai 37. In questa seconda fase gli avvisi sono stati trasmessi il 29 luglio, il 3 agosto e il 10 agosto.

Il caldo prolungato ha rappresentato una criticità anche per il benessere della popolazione. I dati del bollettino Humidex elaborati da ARPA Lombardia riportano una prevalenza di giornate classificate come “disagio moderato”, pari al 41,5% a Lecco e al 38,7% nella provincia di Monza e Brianza. Significativa anche la quota di giornate con “disagio forte”: il 27,4% nel Lecchese e il 32,1% nel territorio brianzolo.

Il confronto tra gli accessi ai Pronto soccorso e le condizioni climatiche mostra tuttavia una relazione che non procede in modo lineare. L’effetto delle alte temperature sulla salute dipende da diversi fattori, compresi i tempi di esposizione e la possibilità per l’organismo di recuperare durante la notte. Quando il caldo persiste e il refrigerio notturno viene meno, come accade nelle cosiddette “notti tropicali”, i meccanismi di termoregolazione possono diventare meno efficaci e aumentare il rischio di malesseri.

Per affrontare l’emergenza, ATS Brianza ha coinvolto i servizi pubblici, le strutture private accreditate e il terzo settore, attraverso la collaborazione con il CSV – Centro per il Servizio per il Volontariato e AUSER Lecco e Monza e Brianza. L’obiettivo è stato costruire un sistema di intervento coordinato, affiancando alle iniziative di informazione l’individuazione delle persone maggiormente esposte ai rischi del caldo.

L’Agenzia ha predisposto una campagna informativa e definito, sulla base di criteri epidemiologici, la popolazione più vulnerabile. Gli elenchi delle persone classificate come “molto fragili” sono stati trasmessi alle ASST di Monza e Brianza e ASST di Lecco. Il 10 luglio 2026, inoltre, tutte le amministrazioni comunali hanno ricevuto via PEC la comunicazione della disponibilità di ATS a fornire, su richiesta, gli elenchi nominativi dei soggetti a maggior rischio.

Un altro fronte ha riguardato il potenziamento dell’assistenza territoriale. In applicazione delle indicazioni contenute nella nota regionale 31369/2026, le ASST e l’IRCCS hanno avviato iniziative per rafforzare le attività ambulatoriali e domiciliari, con particolare riferimento agli ambulatori medici delle Case di comunità e alla sorveglianza a domicilio. Nei mesi di luglio e agosto, i medici di assistenza primaria hanno potuto attivare gli Accessi domiciliari programmati senza la preventiva autorizzazione e ampliare il numero di assistiti coinvolti nei progetti di sorveglianza domiciliare.

La portata dell’ondata di calore ha spinto anche Regione Lombardia a istituire, dalla seconda metà di luglio, un tavolo di coordinamento regionale con la partecipazione di AREU e delle direzioni sanitarie e sociosanitarie delle ATS lombarde. Il gruppo di lavoro si è riunito quotidianamente fino all’11 settembre, monitorando l’andamento delle attività sul territorio.

Durante gli incontri sono stati condivisi i dati giornalieri sugli accessi ai Pronto soccorso, sui tempi di attesa e sulle tipologie di urgenze, insieme alle informazioni sulle telefonate effettuate dalle ASST Brianza e Lecco alle persone considerate a rischio molto alto. Un’attività di contatto che ha consentito di raggiungere quasi una persona molto fragile su due tra quelle individuate, accompagnando le chiamate con gli interventi necessari.

Il bilancio del Piano Caldo 2026 restituisce così la dimensione dello sforzo organizzativo messo in campo per affrontare una stagione caratterizzata da temperature eccezionali. Al centro delle attività, il coordinamento tra servizi sanitari e assistenziali, il monitoraggio dell’emergenza e il rafforzamento della presa in carico delle persone più esposte agli effetti del caldo.