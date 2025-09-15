Open Master Series Como Lake 2027, mercoledì il conto alla rovescia

Mercoledì in Piazza Garibaldi e, contemporaneamente, a Como e a Varese

Alle 19 verranno accesi i totem per il conto alla rovescia

LECCO – Mercoledì 17 settembre alle 18.30 in piazza Garibaldi a Lecco e contemporaneamente a Como e Varese, si terrà il lancio ufficiale del conto alla rovescia per i Como Lake 2027 Open Master Series, manifestazione multisportiva riservata ad atleti master (over 30), promossa ogni quattro anni dalla International masters games association.

L’evento coinvolgerà le tre città selezionate, che ospiteranno nei rispettivi territori numerose competizioni a cui prenderanno parte atleti provenienti da tutto il mondo. In particolare, Lecco accoglierà le competizioni di tiro con l’arco, atletica, badmiton, arrampicata, duathlon, triathlon, calcio a 5, mountain bike, skyrunning e tennis.

A partire dalle 18.45, le tre piazze saranno collegate in diretta per i saluti istituzionali di Regione Lombardia e dei sindaci delle città ospitanti. Alle 19, verranno accesi contemporaneamente i totem posizionati nelle tre piazze, che scandiranno il conto alla rovescia fino al 17 settembre 2027, data di apertura dell’atteso appuntamento sportivo. A seguire, in ciascuna piazza saranno presentate discipline sportive e location, nonché illustrati i prossimi step organizzativi dei Master Games 2027, tra cui l’apertura del sito ufficiale, delle iscrizioni e degli eventi collaterali che coinvolgeranno il territorio, già a partire dai prossimi mesi.

Così gli assessori allo Sport Emanuele Torri e all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo: “A due anni esatti dall’inizio dei Mastergames cominciamo il countdown verso un evento che vedrà la nostra città, insieme ai Comuni di Varese e Como, protagonista di 10 giorni di sport outdoor e indoor. Numerose sono le discipline che si disputeranno sul nostro territorio: ci aspettiamo una presenza di atleti significativa, consapevoli che Lecco offre una serie di elementi attrattivi, non solo sportivi ma anche turistici. Ringraziamo fin da ora le federazioni e le associazioni che prenderanno parte all’evento, protagoniste sia come contributo in termini di atleti, ma anche di volontari. Un ringraziamento anche a Regione Lombardia che ha contribuito in maniera significativa nel sostenere la candidatura dei tre territori ai Mastergames del 2027”.