Operazione Smart. Bilancio positivo per il primo weekend di controlli stradali in Lombardia

Controllate oltre 13mila persona e coinvolti oltre 1.400 operatori di Polizia Locale

“I numeri confermano un impegno intenso e mirato”

LECCO – Bilancio positivo per il primo week-end dell’Operazione SMART, il programma di controllo coordinato promosso da Regione Lombardia per rafforzare la sicurezza stradale e la prevenzione nei fine settimana. L’iniziativa, coordinata dalla Direzione Sicurezza della Regione e realizzata con la collaborazione delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine, ha registrato risultati significativi, confermando l’efficacia del modello lombardo di intervento integrato.

Nel complesso, nelle serate di venerdì e sabato sono stati impiegati 1.445 operatori, distribuiti in posti di controllo nei punti più critici del territorio regionale. Durante le verifiche sono state controllate 13.277 persone e 11.524 veicoli, con l’emissione di 1.583 verbali per violazioni del Codice della Strada.

Le pattuglie hanno risposto a 147 richieste di intervento, rilevato 20 incidenti stradali e effettuato 72 fermi e sequestri.

Particolare attenzione è stata dedicata alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze: sono stati sottoposti al controllo alcolemico 7.827 conducenti, di cui 111 risultati positivi, mentre i drug test effettuati sono stati 122, con 13 esiti positivi. Complessivamente, l’attività ha comportato il ritiro di 160 patenti, a conferma della gravità dei comportamenti sanzionati.

Fondamentale è stato anche il contributo delle Forze dell’ordine: 8 pattuglie della Polizia di Stato, 30 dei Carabinieri e 3 della Guardia di Finanza hanno operato in sinergia con le Polizie locali, garantendo una presenza capillare e coordinata sul territorio.

“L’operazione SMART – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – dimostra ancora una volta l’efficacia della collaborazione tra Regione, Polizie locali e Forze dell’ordine. I numeri confermano un impegno intenso e mirato, capace di aumentare la sicurezza e ridurre i comportamenti pericolosi alla guida. Continueremo a investire in prevenzione, tecnologia e formazione per fare della Lombardia un modello di eccellenza nella sicurezza stradale”.