Ora della Terra, grande adesione al clean-up promosso dal Comune

279 bambini coinvolti in totale

L’Ora della Terra si è celebrata lo scorso 22 marzo

LECCO – Il 22 marzo si è celebrata l’Ora della Terra, mobilitazione mondiale promossa del WWF per sensibilizzare sui temi della salvaguardia del nostro pianeta a partire da piccoli gesti quotidiani.

Il Comune di Lecco ha aderito anche quest’anno all’iniziativa, promuovendo un clean-up itinerante rivolto agli studenti delle scuole primarie di Lecco, che percorrono il tragitto che li separa da casa ai rispettivi istituti con il Piedibus. Ad aderire la Cesare Battisti di Acquate, la Oberdan di Belledo, la Torri Tarelli di Chiuso, la Nazario Sauro di Germanedo, la Enrico Toti di Maggianico, la Armando Diaz di Sangiovanni, la Santo Stefano e la Carducci di Castello, per un totale di 279 bambini e 76 volontari coinvolti.

Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi: “Il numero cosi elevato di adesioni alla mobilitazione per l’ora della Terra è per il Comune segno evidente che la realtà del Piedibus (famiglie, volontari, bambini e mondo della scuola) costituisce una comunità di soggetti “resilienti” che, non solo quotidianamente scelgono di muoversi in modo sostenibile, ma soprattutto credono che le azioni dei singoli, realizzate insieme, possano contribuire a una reale inversione di rotta rispetto ai temi della transizione ecologica.”