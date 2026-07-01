Ordine Ingegneri Lecco, Adriano Alderighi confermato presidente per il quadriennio 2026-2030

Rinnovato il Consiglio direttivo: eletti gli undici componenti che guideranno l’Ordine nei prossimi quattro anni

Adriano Alderighi resta alla guida dell’ente e ringrazia il Consiglio uscente: “L’Ordine continuerà a essere un punto di riferimento per gli iscritti”

LECCO – L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco rinnova i propri organi di governo e conferma Adriano Alderighi alla presidenza per il quadriennio 2026-2030. Dopo le consultazioni elettorali, il nuovo Consiglio direttivo si è insediato e ha provveduto all’assegnazione delle cariche istituzionali, scegliendo di dare continuità alla guida dell’ente.

Faranno parte del Consiglio gli ingegneri Adriano Alderighi, Annachiara Castagna, Corinna Cereda, Maria Lina Dragone, Maurizio Faravelli, Roberto Magnani, Giovanna Marchionni, Gian Luca Melzi, Nicola Piazza, Giuseppe Riva e Angelo Valsecchi.

Nel suo primo intervento da presidente riconfermato, Alderighi ha rivolto un ringraziamento agli iscritti che hanno partecipato al voto e agli scrutatori impegnati nelle operazioni elettorali.

“Desidero innanzitutto ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato alle elezioni, contribuendo con il loro voto alla vita democratica dell’Ordine, e gli scrutatori che hanno garantito, con grande disponibilità e senso di responsabilità, il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Il valore del nostro Ordine si fonda infatti sulla partecipazione attiva dei suoi iscritti e sul contributo che ciascuno può offrire alla crescita della comunità professionale”, ha dichiarato.

Il presidente ha quindi espresso un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio uscente, che ha concluso il mandato 2022-2026, ricordando il lavoro svolto insieme. “È stata la migliore squadra che potessi desiderare al mio fianco. Ognuno ha messo a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo, operando con spirito di servizio e grande senso di responsabilità. Insieme abbiamo consolidato le attività dell’Ordine, rafforzandone il ruolo sul territorio e rendendone l’azione sempre più incisiva a favore degli iscritti”.

Un riconoscimento è stato rivolto anche ai consiglieri che hanno concluso il numero massimo di mandati previsti e a quanti hanno scelto di ricandidarsi, mettendo ancora una volta a disposizione la propria esperienza.

Il nuovo Consiglio si pone nel solco del lavoro svolto negli ultimi anni e sarà chiamato a proseguire il percorso di crescita dell’Ordine, puntando sul rafforzamento del dialogo con gli iscritti, le istituzioni e gli altri Ordini professionali, sulla formazione continua e sulla valorizzazione della figura dell’ingegnere nello sviluppo tecnico, sociale ed economico del territorio.

“Sono convinto che il nuovo Consiglio saprà affrontare con competenza ed entusiasmo le sfide dei prossimi anni. L’Ordine continuerà a essere un punto di riferimento per gli iscritti, un luogo di confronto, crescita professionale e collaborazione, capace di valorizzare le competenze degli ingegneri e di dialogare sempre più efficacemente con il territorio e con la società civile”, ha concluso Alderighi.