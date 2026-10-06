Orientalamente 2026: al via l’iniziativa di orientamento scolastico e professionale

L’iniziativa promossa dalla Provincia di Lecco si svolgerà dall’8 al 16 ottobre al Palataurus

“Un’occasione unica per orientarsi consapevolmente tra le opportunità formative e professionali offerte dal territorio lecchese”

LECCO – La Provincia di Lecco inaugura Orientalamente 2026, l’evento dedicato all’orientamento nell’offerta formativa del territorio per l’anno scolastico 2026/2027, che si svolgerà dall’8 al 16 ottobre al Palataurus di Lecco, coinvolgendo studenti, famiglie, scuole e aziende del territorio.

L’iniziativa è promossa dalla Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e l’Istituto scolastico Falcone e Borsellino – Lecco 1, per accompagnare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi successivo alla terza media (scuola secondaria di primo grado).

L’evento sarà ufficialmente inaugurato venerdì 9 ottobre alle 11.00 con i saluti istituzionali della Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, del Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e alla Formazione professionale Antonio Leonardo Pasquini e del Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Adamo Castelnuovo.

Anche quest’anno la rassegna accoglierà gli studenti nei seguenti spazi formativi-didattici:

Aree orientative: spazi dedicati ai diversi indirizzi di studio, con insegnanti orientatori a disposizione per informazioni e domande;

spazi dedicati ai diversi indirizzi di studio, con insegnanti orientatori a disposizione per informazioni e domande; Laboratori didattici e formativi: esperienze pratiche per vivere la trasformazione della teoria in attività concrete;

esperienze pratiche per vivere la trasformazione della teoria in attività concrete; Sportello scuola/lavoro: il Centro per l’impiego della Provincia di Lecco illustrerà le opportunità professionali dopo il percorso di studi;

il Centro per l’impiego della Provincia di Lecco illustrerà le opportunità professionali dopo il percorso di studi; Spazio aziende: incontri con le aziende del territorio per comprendere il legame tra formazione e mondo del lavoro

La rassegna aprirà alle famiglie sabato 10 ottobre con quattro turni di visita, programmati per ampliare le opportunità di accesso al pubblico. Nonostante l’incremento degli slot disponibili, tutte le visite hanno già registrato il sold out, con l’assegnazione di oltre 1.500 biglietti gratuiti. Rimane comunque possibile iscriversi alle liste di attesa inviando un’e-mail agli uffici competenti: l’organizzazione è già al lavoro per individuare soluzioni che consentano di accogliere il maggior numero possibile di richieste e garantire, per quanto possibile, l’accesso alla rassegna a tutte le famiglie interessate.

“La Provincia di Lecco – commenta la Presidente Alessandra Hofmann – rinnova anche quest’anno il proprio impegno nell’orientamento scolastico, mettendo a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie un percorso articolato, che unisce informazione, esperienza diretta, ascolto e confronto. Orientalamente rappresenta infatti un’occasione unica per orientarsi consapevolmente tra le opportunità formative e professionali offerte dal territorio lecchese”.

“La scelta della scuola superiore – sottolinea il Consigliere provinciale delegato Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini – rappresenta uno dei primi momenti nei quali ragazze e ragazzi sono chiamati a riflettere sul loro futuro. È una fase importante e delicata, che coinvolge non soltanto il percorso scolastico, ma anche la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, dei propri interessi e delle proprie aspirazioni”.

Per ulteriori informazioni: Provincia di Lecco, servizio Istruzione, 0341 295467 – 463, segreteria.istruzione@provincia.lecco.it.

LA LOCANDINA DI ORIENTALAMENTE 2026