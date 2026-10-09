Orientalamente 2026, il futuro dei ragazzi passa dal Palataurus: “La prima vera scelta importante”

L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Lecco insieme all’Ufficio scolastico territoriale e al sistema scolastico provinciale, coinvolge studenti, famiglie, scuole, enti di formazione e realtà del territorio, con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nella prima scelta davvero importante del loro percorso scolastico.

Alla presentazione sono intervenuti il consigliere provinciale delegato all’Istruzione e alla Formazione professionale Antonio Leonardo Pasquini, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Adamo Castelnuovo, il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e Raffaele Cesana, responsabile dell’orientamento e della formazione scuola-lavoro per l’Ufficio scolastico territoriale. La presidente della Provincia Alessandra Hofmann non ha potuto partecipare perché impegnata a Monticello Brianza per il Job Day.

Ad aprire il confronto è stato Pasquini, che ha voluto sottolineare il lavoro organizzativo e l’impegno economico sostenuto dalla Provincia, anche per garantire il trasporto degli studenti e costruire una rassegna capace di mettere insieme tutti gli attori del territorio: “La più grande infrastruttura di un territorio è il suo sistema educativo: sono le competenze dei nostri ragazzi, ma anche tutto il tessuto di docenti, insegnanti, scuole e strutture che stanno dietro alla loro formazione. Orientalamente nasce proprio da qui, dalla volontà di accompagnare i ragazzi verso una scelta consapevole, capace di valorizzare le loro attitudini e le loro specificità. È la prima vera scelta importante che si trovano ad affrontare e per questo serve un lavoro di rete tra Provincia, Ufficio scolastico, scuole, enti di formazione e categorie del territorio”.

La rassegna è articolata in 17 aree tematiche, con laboratori, stand e la presenza delle categorie economiche. Un modello pensato per consentire ai ragazzi di conoscere da vicino un’offerta formativa molto ampia e di metterla in relazione con le opportunità del territorio.

I numeri raccontano bene quanto il tema sia sentito: per la giornata dedicata alle famiglie sono stati registrati 1.500 iscritti, mentre altre 250 persone sono rimaste in lista d’attesa.

Proprio da questi numeri è partito il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Adamo Castelnuovo: “Con Orientalamente non stiamo facendo un servizio soltanto alle scuole e ai ragazzi, ma anche alle famiglie. Molti genitori si trovano ad accompagnare i propri figli in un momento importante senza avere sempre tutti gli strumenti per conoscere l’offerta formativa, capire il tessuto produttivo e leggere fino in fondo inclinazioni e desideri dei ragazzi”.

Per Castelnuovo, il compito dell’orientamento è anche quello di offrire agli adulti strumenti concreti per leggere un passaggio delicato dell’adolescenza. “I 1.500 iscritti e le 250 persone in lista d’attesa ci dicono che questo bisogno esiste davvero. Il nostro compito è aiutare ciascuno a trovare la propria traiettoria, la propria “stella polare”, senza pensare che esista un’unica strada giusta per tutti”.

Sul valore educativo e sociale della rassegna si è soffermato anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli. “Quello che emerge è un tema enorme: aiutare i nostri ragazzi a trovare il proprio posto nel mondo, dove essere felici e dove potersi realizzare. La scelta della scuola superiore non riguarda soltanto i cinque anni successivi, ma può incidere profondamente sul loro percorso di crescita”.

Boscagli ha insistito sulla necessità di costruire una rete attorno ai ragazzi. “Per questo è importante offrire alle famiglie una proposta seria e completa, mettendo in rete istituzioni, scuole, docenti e territorio. I numeri di questa edizione dimostrano quanto questa attenzione sia sentita”.

Tra le novità presentate al Palataurus c’è anche un video dedicato all’orientamento, realizzato con un linguaggio più vicino ai ragazzi e destinato a essere distribuito nelle scuole. A illustrarlo è stato Raffaele Cesana, che ha spiegato come il filmato voglia raccontare in modo più dinamico l’offerta formativa della provincia, mettendo insieme scuola, mondo del lavoro e territorio.

Il cuore del messaggio è affidato a una metafora semplice e immediata: quella del cammino: “Vorremmo che i ragazzi pensassero alla scelta della scuola superiore come a un cammino. In montagna ci sono sentieri più impegnativi, altri più graduali, alcuni portano direttamente alla meta, altri fanno fare un giro più lungo ma regalano panorami diversi. Può capitare di fermarsi, cambiare percorso o tornare sui propri passi e questo non è un fallimento, fa parte del viaggio”.

E ancora: “A 14 anni nessuno è chiamato a decidere tutta la propria vita: si è chiamati a fare il primo passo. Il nostro obiettivo non è dire quale scuola scegliere, ma far conoscere tutte le opportunità che offre il territorio, perché una scelta consapevole nasce prima di tutto dalla conoscenza”.

Orientalamente non si limita alla presentazione degli indirizzi scolastici. La rassegna mette in relazione i diversi percorsi con il tessuto produttivo lecchese, attraverso la presenza delle categorie economiche, dei centri di formazione e degli strumenti dedicati all’incontro tra scuola e lavoro.

L’obiettivo è mostrare ai ragazzi che dietro ogni scelta formativa esistono sbocchi, possibilità e percorsi diversi, e che conoscere il territorio significa anche comprendere quali competenze vengono richieste e quali opportunità possono aprirsi.

La manifestazione si inserisce inoltre in un percorso più ampio, affiancato dalle serate di orientamento rivolte ai genitori: due incontri si sono già svolti a Lecco e Colico, mentre altri appuntamenti sono previsti nei territori della Valsassina e della Brianza.

A chiudere la presentazione è stato ancora Pasquini, tornando sul senso più profondo dell’iniziativa: “Abbiamo voluto dare ai ragazzi e alle famiglie uno strumento immediato, capace di parlare con un linguaggio diverso e più vicino a loro. Il nostro compito è far conoscere tutte le opportunità presenti sul territorio: poi la scelta spetta ai ragazzi e alle famiglie. Solo così si evita che si scelga per abitudine, per comodità o semplicemente perché non si conoscono fino in fondo tutte le possibilità“.

Un messaggio che sintetizza il senso di Orientalamente: non indicare una strada, ma offrire gli strumenti per riconoscerla.

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