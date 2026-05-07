Orocash Picco Lecco, al Bione l’ultima sfida stagionale contro Isuzu Cerea

Sabato alle 21 le biancorosse chiuderanno il campionato nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione

La formazione veneta arriva a Lecco ancora impegnata nella lotta salvezza: “Vogliamo onorare la competizione”, ha spiegato Federico Belloni

LECCO – Ultimo appuntamento stagionale al Bione per Orocash Picco Lecco, che sabato 9 maggio alle ore 21 chiuderà ufficialmente il campionato ospitando Isuzu Cerea.

Una sfida che, pur senza obiettivi di classifica per le biancorosse, mantiene un peso importante sia dal punto di vista sportivo sia da quello emotivo. La formazione veneta è infatti ancora impegnata nella lotta salvezza, motivo per cui la squadra lecchese vuole affrontare la gara con la massima serietà e nel pieno rispetto della competizione.

Per la Picco sarà anche l’occasione per salutare il pubblico del Bione dopo una stagione vissuta insieme sugli spalti e sul campo. La società punta a trasformare l’ultima gara casalinga in un momento di condivisione e ringraziamento verso i tifosi che hanno accompagnato la squadra durante tutto l’anno.

A presentare la partita è stato il coach Federico Belloni: “Arriviamo all’ultima gara stagionale con la volontà di dare tutto quello che abbiamo. Affrontiamo una squadra che si gioca la salvezza e per questo merita il massimo rispetto: vogliamo onorare la competizione e offrire una prestazione seria e di qualità. Ma soprattutto ci teniamo a salutare nel modo migliore il nostro pubblico, che speriamo numeroso al Bione. È il nostro modo di ringraziare chi ci ha sostenuto per tutta la stagione”.

L’appuntamento è fissato per sabato sera alle 21 al Bione, per l’ultimo abbraccio stagionale tra la squadra e il proprio pubblico.