Orocash Picco Lecco, sconfitta a Vicenza dopo il buon avvio: pesano gli errori

Dopo il primo set vinto 22-25, le lecchesi cedono nei parziali successivi, con un calo di continuità nel gioco

La squadra al lavoro per ritrovare continuità e migliorare la gestione della gara

LECCO – La trasferta di Vicenza lascia all’Orocash Picco Lecco il rammarico per una gara iniziata nel migliore dei modi e poi sfuggita progressivamente di mano. Un andamento altalenante, segnato da buone fasi di gioco alternate a troppi errori, che ha permesso alle padrone di casa di ribaltare l’inerzia e chiudere il match.

L’avvio era stato convincente: il primo set, conquistato 22-25, aveva messo in luce una squadra aggressiva, lucida nelle scelte e capace di imporre ritmo e personalità nei momenti decisivi, trovando il sorpasso sul 19-21 e mantenendo solidità fino alla chiusura. Un segnale positivo che lasciava presagire una serata diversa.

Dal secondo set in poi, però, la partita ha cambiato volto. La Picco ha pagato una discontinuità evidente, con un numero elevato di errori – 30 complessivi contro i 12 di Vicenza – che ha restituito fiducia alle avversarie. Le padrone di casa hanno così preso il controllo del gioco, imponendosi con due parziali netti, 25-16 e 25-15, mentre le lecchesi faticavano a ritrovare ordine e continuità.

Nel quarto set è arrivata la reazione più concreta. Un sestetto molto giovane ha riportato equilibrio e intensità, mantenendo il parziale in bilico fino al 20-20. Anche in questo caso, però, il finale ha premiato Vicenza, più efficace nei momenti decisivi e capace di chiudere 25-21.

A fine gara, l’analisi del coach Federico Belloni sintetizza l’andamento del match: “Partita di grandi alti e bassi. Dopo un primo set ben giocato e condizionato da una grande aggressività, nel secondo e nel terzo set una mole molto elevata di errori – ben 30 a fine gara contro i 12 di Vicenza – ha ridato fiducia alle avversarie, che si sono portate facilmente sul 2 a 1. Meglio nel quarto set, con un sestetto molto giovane e un parziale in equilibrio fino al 20 pari, salvo poi cedere 25 a 21.”

La squadra tornerà ora al lavoro con l’obiettivo di ritrovare continuità e limitare le imprecisioni che hanno inciso in modo determinante sull’esito della gara, cercando di trasformare i segnali positivi emersi a tratti in una prestazione più solida e completa.