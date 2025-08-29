Ospedale. Anche i sanitari lecchesi hanno partecipato al digiuno per Gaza

La manifestazione ha coinvolto almeno 30mila operatori in tutta Italia

Un gruppo di sanitari ha manifestato all’ingresso dell’ospedale Manzoni di Lecco

LECCO – Almeno 30mila i sanitari che ieri, giovedì 28 agosto, hanno digiunato contro il genocidio a Gaza. Una grande manifestazione che ha coinvolto il mondo della sanità italiana: medici ospedalieri, di famiglia e operatori in tutta Italia.

Anche Lecco ha partecipato alla manifestazione della rete #digiunogaza, “Sanitari per Gaza” e campagna Bds (Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni). Il gruppo di sanitari si è ritrovato sulle scale di ingresso dell’ospedale Manzoni per dire “stop al genocidio”.