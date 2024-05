Ospedale. Bando per la Psichiatria, in 4 scelgono Lecco

L’Asst Brianza aveva indetto un concorso aggregato per la ricerca di 36 posti

Altre due candidature pervenute al bando a tempo determinato aperto a inizio anno da Asst Lecco

LECCO – Si è chiuso a inizio aprile il bando di concorso aggregato a tempo indeterminato per la Psichiatria indetto da Asst Brianza per la ricerca di 36 posti suddivisi tra le sei Aziende aderenti: 13 per Asst Brianza (ente capofila), 4 per Asst Bergamo Ovest, 6 per Asst Lariana, 5 per Asst Lecco, 3 per Asst Sette Laghi e 5 per Asst Valle Olona.

Il bando era stato indetto l’11 marzo fino all’8 aprile. 30 complessivamente le domande pervenute, di cui 4 da parte di specialisti che hanno selezionato l’Asst di Lecco come prima scelta. Una nota positiva, come sottolineato dall’azienda, per dare ‘respiro’ a un reparto in oggettiva difficoltà: una decina circa i posti vacanti in Psichiatria, con i servizi in inevitabile sofferenza, a fronte invece di un aumento dell’utenza. Ancora non è dato sapere quando i quattro specialisti arriveranno al Manzoni: si attendono le tempistiche di espletamento della procedura, in capo all’ente capofila.

Nel mese di febbraio l’Asst di Lecco aveva bandito un concorso a tempo determinato sempre per la Psichiatria: “Sono pervenute due candidature da parte – ha fatto sapere il direttore sociosanitario Gianluca Peschi – una da parte di uno specializzando che verrà stabilizzato e un’altra da parte di uno specialista che dovrebbe entrare in servizio speriamo già da settembre”.

Intanto con i pochi psichiatri a disposizione l’Ospedale ha dovuto sospendere la presenza degli specialisti nella fascia oraria 20-8. Per garantire il servizio arriveranno specialisti ‘in prestito’ dal San Gerardo di Monza: “Abbiamo stipulato una convenzione per consentire, almeno nei fine settimana, di avere degli specialisti a disposizione per coprire il turno notturno” ha concluso Peschi.